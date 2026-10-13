南加民代 挺反加稅、選舉公平提案
南加州多名民代與候選人共同力挺39號與43號提案，主張加強選民身分驗證、提高地方特殊稅門檻，並批評加州以加稅方式解決財政問題。
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南加州多名民代與候選人共同力挺39號與43號提案，主張加強選民身分驗證、提高地方特殊稅門檻，並批評加州以加稅方式解決財政問題。
加州眾議員候選人劉龍珠和共和黨代表鄧洪日前聯合參議員Kelly Seyarto、加州眾議員陳立德和Carl DeMaio共同發聲支持39號選民身分公開和43號提高地方「特殊稅」投票門檻的提案。
Kelly Seyarto呼籲在第43號提案和第39號提案投贊成票，前者是反對加稅，後者是確保選舉公平。他表示，加州有80%的問題跟黨派之爭無關，水資源、能源、交通等，都是要解決的實際問題。第39號提案是為確保參與投票的事真實選民，而不是「幽靈選民」。
Kelly Seyarto說，在加州4000萬居民，只有120人做決策。在州眾議會約有80眾議員，共和黨籍不到20人。在州參議會40名參議員中，只有十名共和黨議員。
他說，加州預算超3000億元，但有些人連自己支票簿都無法做到收支平衡，卻要替民眾做決策。且加州政府思維模式，是如果想增加政府收入，就增加還留在加州人的稅負；但越是這麼做，留在加州的人就越少，就必須向剩下的人課徵更多的稅。
劉龍珠表示，第39號提案明確規定只有美國公民才能投票。投票時一定要驗證身分，這樣投票才有意義。關於第43號提案，如果不設置更高門檻（三分之二支持），會讓州政府有權只取得簡單多數（超過50%）就能增加部分稅基。
眾議員陳立德表示，共和黨人在州議會已連續擋下多個不合理提案，例如阻擋AB742（禁止警犬用於逮捕制服）和AB93（禁止警察沒有合理懷疑的情況下，僅憑藉當事人「同意」就進行無搜查令搜查）。陳立德認為，不能用警犬逮捕犯人，等於綁住警察的手。而後者可能影響警察的執法效率。
報導指出，39號提案強調只有美國公民才能投票，且投票時必須驗證身分，以確保參與者是真實選民，避免所謂的「幽靈選民」影響選舉結果。 支持者認為，43號提案若提高地方「特殊稅」的通過門檻到三分之二，州或地方政府就不能只靠簡單多數輕易加稅，可降低稅負擴張的空間。 陳立德表示，共和黨人在州議會持續阻擋不合理提案，例如限制警犬執法與限制警方搜查權的法案；他認為這些提案會削弱警察執法效率。
精華 FAQ
報導指出，39號提案強調只有美國公民才能投票，且投票時必須驗證身分，以確保參與者是真實選民，避免所謂的「幽靈選民」影響選舉結果。
支持者認為，43號提案若提高地方「特殊稅」的通過門檻到三分之二，州或地方政府就不能只靠簡單多數輕易加稅，可降低稅負擴張的空間。
陳立德表示，共和黨人在州議會持續阻擋不合理提案，例如限制警犬執法與限制警方搜查權的法案；他認為這些提案會削弱警察執法效率。
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