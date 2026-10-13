商業建築老化 天普市撥8.8萬尋振興解方

天普市Las Tunas Drive沿線商家林立，市府擬委託顧問研究商業走廊振興策略，包括招商、土地使用及街區活化等。（Google Maps截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 天普市為改善Las Tunas Drive商業建築老化與空置問題，委託顧問研究振興方案，並將透過民調與業者訪談評估招商與法規調整方向。

為改善天普 市Las Tunas Drive沿線商業建築老化、店面空置及投資動能不足等問題，天普市議會日前批准顧問合約，最高授權8萬8000元，將從市場需求、租金 、分區規定及招商策略等面向，研擬振興方案。研究預計三至四個月完成，並透過中英文問卷蒐集居民意見。

Las Tunas Drive是天普市主要商業走廊，此次研究範圍約一哩，西起Sultana Avenue，向東延伸至市界。根據顧問公司RSG初步資料，沿線約有115處商業房地產 ，多為單層、小型零售及辦公空間，建築興建年份中位數為1947年。物業規模偏小、產權分散，加上建築老舊，均為商業振興帶來挑戰。

市府近年已投入300萬元改善Las Tunas街景，此次規畫將著重經濟、市場、法規及管理層面，希望讓既有公共投資進一步帶動商業發展。研究將盤點沿線商家組成、空置情形、物業狀況、租金及近期房地產交易，並檢視土地使用、地目規定、停車要求及開發標準，找出可能阻礙投資或新商家進駐的原因。

顧問團隊也將訪市議員、規畫委員、商會、開發商、地主、商家及商業地產經紀人，了解各方對商業走廊現況與未來發展的看法。此外，市府將推出英文及中文問卷，調查居民購物與餐飲習慣、希望引進商家及設施，以及優先改善項目。

招商是此次研究重點之一。顧問將依現有店面大小、租金及市場定位，提出適合引進的商家類型與招商方式，並評估店面改善補助、費用延後繳納或減免、銷售稅分享等財務工具的可行性。