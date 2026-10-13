洛杉磯雙十國慶酒會 露天啤酒擺攤、圍桌用餐飄台灣夜市味

今年活動首度在戶外露天設桌，重現街頭擺攤、圍桌用餐的熱鬧氛圍，勾起大家對台灣夜市的懷念，現場氣氛十分熱絡。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 駐洛杉磯經文處舉辦中華民國115年國慶酒會，首度以戶外夜市風格設宴，吸引約700名來賓同歡，並藉演說強調台美情誼、民主價值與台海和平。

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處9日舉行中華民國 115年國慶酒會，邀集美國國會及地方政府官員、各國駐洛外交使節、僑界代表及各界友人約700來賓出席。今年活動首度在戶外露天設桌，重現街頭擺攤、圍桌用餐的熱鬧氛圍，勾起大家對台灣夜市 的懷念，現場氣氛十分熱絡。

當天的國慶酒會由羅省龍岡親義公所「名義軒」瑞獅團熱鬧揭幕，隨後由洛杉磯歌劇演員林聖峰領唱中華民國國歌，並搭配台裔音樂設計師邱玠韋全新編曲及現場演奏，展現台裔新銳藝術家的創作才華。

現場特別設置台灣美食專區，讓賓客品嚐道地家鄉味，感受台灣飲食文化。場外首度設置露天用餐區，啤酒花園，Zero Gravitea鹹酥雞餐車則帶來經典台灣街頭小吃，重現戶外夜市熱鬧氛圍，讓賓客在輕鬆歡愉的氣氛中回味家鄉滋味。

駐洛杉磯經文處馬博元指出，民主不代表所有人都必須持有相同意見，而是在意見不同時，仍能記得彼此共同珍視的價值。他表示，台灣與美國及國際友人的情誼早已超越傳統外交關係，無論是認同民主價值、關心印太和平與安全、重視供應鏈韌性，或透過人才、觀光、學生及藝術交流建立連結，都是台美夥伴關係持續深化的重要力量。

他也提及，2025年洛杉磯野火期間，台灣及海外僑胞及時伸出援手，支持消防人員及受災家庭；台灣醫療團隊與志工也持續跨越國界，協助有需要的國家，展現台灣堅韌、慷慨及樂於助人的精神。馬博元強調，維護台海和平，就是守護各方共同努力建立的未來。「我們不必在所有事情上取得共識，但可以為共同珍視的事物站在一起。」

出席的美方貴賓包括聯邦眾議員、國會亞太裔連線名譽主席趙美心（Judy Chu），聯邦眾議員、外委會亞太小組主席金映玉（Young Kim），以及加州州眾議員方樹強（Mike Fong）等民選官員。洛杉磯縣政委員會執行官嚴志豪（Edward Yen）也應邀出席。

外交使節方面，出席者包括貝里斯總領事Yvette Karen Gentle、瓜地馬拉總領事Patricia Nineth Santizo Estrada de Calderón、巴拉圭總領事Carina Daher、印度副總領事Sridhara Venkateshwarlu、捷克副總領事Petr Kasicka，以及立陶宛公使銜參贊Agnė Gurevičienė等。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處9日舉行中華民國115年國慶酒會，邀集美國國會及地方政府官員、各國駐洛外交使節、僑界代表及各界友人約700人出席。（記者謝雨珊／攝影）

駐洛杉磯經文處馬博元（左三）及夫人與僑胞們在戶外共同排隊吃台灣街頭美食。（記者謝雨珊／攝影）

駐洛杉磯經文處馬博元指出，民主不代表所有人都必須持有相同意見，而是在意見不同時，仍能記得彼此共同珍視的價值。（記者謝雨珊／攝影）