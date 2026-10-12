洛杉磯貧民區大掃毒 居民批擾民作秀

在本次行動中被逮捕的嫌疑人。（LAPD）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯遊民巷遭聯邦與地方大規模掃毒，引發居民指控執法封鎖社區、造成恐慌與作秀爭議；官員則強調行動鎖定販毒者並已逮捕多名涉毒嫌犯。

聯邦與地方執法單位日前在洛杉磯 市中心「遊民 巷」（Skid Row）展開大規模掃毒，動員約100輛執法車輛，當天至少九人被捕。官方強調，行動鎖定販毒者而非遊民，但當地居民與倡議團體9日召開記者會，批評執法單位大陣仗封鎖社區，造成居民恐慌、干擾日常生活，形同政治作秀。

據ABC7電視台報導，「洛杉磯社區行動網絡」成員及居民指出，這場「拯救遊民巷行動」反而打亂居民努力維持的穩定生活。8日上午，大批持槍聯邦探員進入多棟公寓大樓，部分住戶無法正常進出，年長居民也受到驚嚇。居民Khayree Jannah表示，他當天抽血後準備返家進食，卻因封鎖無法進入住所，被迫在戶外滯留數小時；同為居民的LA CAN組織者Shameka Foster則說，她遭洛杉磯市警局人員攔阻，無法順利前往工作地點。

地方與聯邦官員先後召開兩場記者會，說明行動並為執法方式辯護。根據官方資料，執法單位執行超過40張搜索令，共有28人被控毒品相關罪名。洛杉磯市警局長麥唐納（Jim McDonnell）表示，許多被捕嫌犯來自洛杉磯以外地區，他們來此並非為社區作出貢獻，而是剝削社區。市長貝斯（Karen Bass）也表態支持這次行動。

居民質疑，執法單位為逮捕少數人，竟動用大批警力封鎖整個社區，警方原可低調完成逮捕，卻選擇大張旗鼓，作秀才是行動目的。他指出，居民真正需要的是安全、適宜的永久住宅、營養食物、廁所、淋浴設施及乾淨街道，呼籲政府將資源投入住房與社會服務，「若想拯救遊民巷，就別再派槍枝和警察來」。

另一名居民Jessica Garcia表示，居民質疑執法方式，並不代表忽視毒品危害，而是希望政府正視根本問題。她質疑，為何至今仍有需要協助的人無法獲得永久住所及持續性的支持服務；政府不能一面宣稱拯救生命，一面忽略讓居民持續處於弱勢的生活條件，更不能將居民當成宣傳作秀的道具。