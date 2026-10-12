入圍金馬獎港片「我們不是什麼」 南加首映

邱禮濤表示，故事借用1998年武漢一宗巴士爆炸案的框架，以及涉案者為同性伴侶的設定，其餘內容則結合他在現實生活中接觸的不同故事。圖為影片幕後照。（Blacklight Global Entertainment提供）

AI摘要 文章摘要整理： 邱禮濤自資拍攝《我們不是什麼》，以武漢巴士爆炸案為框架，講述兩名青年面對貧困、歧視與家庭排斥，並入圍第63屆金馬獎。

一場巴士爆炸案，牽出兩名年輕人被家庭與社會排斥的經歷。香港 電影「我們不是什麼」（We'e Nothing at All）10日在庫爾富市舉行美國西岸首映，導演邱禮濤與主演江𤒹生、陳毅燊到場，分享創作與參演心得。映後交流由導演畢國智主持。

根據官方資料，這是邱禮濤入行逾40年來，首次完全以個人資金編劇、執導及監製的電影，投入約800萬港元（約100萬美元）。他在導演自述中表示，年輕時曾說，若有錢就要拿來拍電影，如今終於實現承諾。電影近期入圍第63屆金馬獎，邱禮濤獲最佳導演提名，江𤒹生則入圍最佳男配角。

邱禮濤表示，近年拍攝的電影有中國大陸資金參與，大陸市場因此成為重要考量，預算也往往較大。但到2024年，他很想拍一部「百分之一百的香港電影」，於是開始構思故事。

他說，故事借用1998年武漢一宗巴士爆炸案的框架，以及涉案者為同性伴侶的設定，其餘內容則結合他在現實生活中接觸的不同故事。他形容自己的編劇方式，是把日常經歷與所見所聞整理、排列，形成觀眾可以理解的故事。

片中，一輛雙層巴士在香港鬧市爆炸，造成嚴重死傷。警方找來譚耀文飾演的退休鑑證專家龍Sir協助調查，線索逐漸指向江𤒹生飾演的建築工人，以及陳毅燊飾演、遭家人趕出家門的年輕畫家。隨著調查與回憶交錯，兩人面對的貧困、歧視與家庭排斥逐一浮現。

江𤒹生回憶，第一次與邱禮濤見面時，劇本尚未完整。導演先介紹武漢案件及角色的大致經歷，也提前說明片中會有床戲，考慮到他的偶像身分，直接詢問能否接受。他當時回答，願意嘗試，但也會害怕。他說，角色的成長經歷與性格都和他很不一樣，正是這種距離，讓他想接受挑戰。

陳毅燊則在開拍前約一至兩個月收到較完整劇本。他表示，當時有些迷失，正在休息，讀到劇本後感受到強烈的情緒共鳴。故事讓他覺得不再那麼孤單，像得到一個溫暖擁抱。他說，當時還不確定是否會獲選演出，但已決定盡力投入。

現場有觀眾詢問，兩角色從陌生到親密的過程，是否省略部分情節。邱禮濤表示，他原本就不是要拍一部以男男戀愛為主軸的電影，因此沒有著重描寫兩人如何墜入愛河。創作者必須選擇故事要呈現哪些段落，而電影目前長達128分鐘。

也有觀眾質疑，電影對同性戀角色的描寫是否涉刻板印象。邱禮濤回應，他沒有汙名化的意圖；在他熟悉的香港，社會表面看似開放，底下仍存保守觀念。

據cctvmedium訊息，電影預定10月16日在洛杉磯地區的Laemmle Monica Film Center上映，以粵語原音搭配英文字幕放映。

電影近期入圍第63屆金馬獎，邱禮濤獲最佳導演提名，江𤒹生則入圍最佳男配角。（Blacklight Global Entertainment提供）

香港電影「我們不是什麼」10日晚在庫爾富市舉行美國西岸首映，導演邱禮濤（圖中）與主演江𤒹生（圖右）、陳毅燊到場交流。（記者劉子為╱攝影）