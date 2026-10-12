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學者：原住民選民 盼主權、民生獲重視

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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克萊蒙研究大學政治與政策教授Melissa Rogers指出，投票所距離遙遠、郵...
克萊蒙研究大學政治與政策教授Melissa Rogers指出，投票所距離遙遠、郵政服務不足及身分證明要求，使原住民選民承擔更高的投票成本。（美國社群媒體線上簡報會截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

學者指出，美國原住民選民在期中選舉中同樣關心通膨、住房與生活成本，但也更在意部落主權、土地與文化；然而投票與身分驗證障礙，仍限制其參政。

期中選舉將至，美國原住民選民除了關心通膨、住房與生活成本，也重視部落主權、土地及文化傳承。然而，投票所距離遙遠、郵政服務不足與身分證明要求，讓部分選民難以行使投票權。美國社群媒體（Acom) 9日舉行線上簡報會，與會人士指出，理解原住民選民，不能只看政黨傾向，更應關注其需求及參政障礙。

第一民族發展研究所（First Nations Development Institute）總裁兼執行長Michael Roberts表示，該機構2024年研究發現，原住民選民關心的經濟問題與一般民眾相近，但部落主權、語言、文化及土地返還，也可能成為推動他們投票的重要因素。

他指出，原住民選民並非單一群體，不能簡單歸類為民主黨或共和黨支持者。研究顯示，約半數甚至更多受訪的原住民，在選前未曾有人聯繫爭取支持；即使他們可能影響關鍵州選情，仍經常被競選動員忽略。

克萊蒙研究大學政治與政策教授Melissa Rogers表示，投票所及選民登記服務，常設於保留地外的縣政府所在地，使部落居民承擔更高的交通與時間成本。她舉例，內華達州鴨谷保留地居民，曾需單程開車100哩才能抵達投票所；研究發現，將登記與投票服務設於部落土地，可提高投票率及選民信任。

Rogers指出，郵寄投票也未必能解決問題。部分部落居民沒有到府郵件服務，須遠赴郵局取信；缺乏一般街道地址或州駕照，也可能使他們在身分查驗時遇到障礙。都市原住民則可能面臨投票所不足、排隊時間過長及交通不便等問題。

原住民組織者聯盟（Native Organizers Alliance）執行長Judith LeBlanc表示，今年在20個社區進行的調查顯示，居民關切經濟發展、長者服務、道路及緊急救護，也擔憂預算削減影響基本服務。她還指出，原住民青年參政的急迫感較2024年增強，今年有逾300原住民候選人角逐各級公職，依她的說法，創歷史新高。

瓦巴納基政策青年倡議共同協調人Sage Phillips表示，約20青年正透過政策倡議、協助選民登記及與候選人對話，推動緬因州部落權益。他們關注1980年土地索賠和解法對部落主權的限制，也爭取落實學校教授瓦巴納基歷史與文化。她強調，青年不僅是未來領袖，如今已在參與政策改變，並將追蹤候選人是否兌現承諾。

精華 FAQ

  • 除了通膨、住房與生活成本等民生問題外，部落主權、語言、文化保存與土地返還，也是許多原住民選民投票時的重要考量，反映其政治訴求不只停留在經濟層面。

  • 許多投票所和登記服務設在保留地外，居民得花更多交通與時間成本；部分地區缺乏到府郵件、街道地址或州駕照，也讓郵寄投票與身分查驗更困難。

  • 調查顯示，今年社群更關切經濟發展、長者服務、道路與緊急救護，也憂心預算削減；同時，超過300名原住民候選人參選各級公職，青年也更積極投入政策倡議。

原住民 投票 社群媒體

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