老牌吃到飽Souplantation明年重返加州 首店在這

Souplantation預計2027年重返加州，公司計畫重新啟用位於橙縣芳泉谷、11179 Talbert Avenue的舊址。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

AI摘要 文章摘要整理： Souplantation正式宣布將於2027年重返加州，首店先在橙縣芳泉谷舊址開張，並保留招牌自助百匯模式，作為品牌在2020年停業後的回歸起點。

加州 郵報報導，老牌吃到飽連鎖餐飲Souplantation已正式確認將於2027年重返加州，首店開在南加 。

Souplantation企業事務總監羅辛（Marlee Lossing）向NBC電視台證實，公司計畫重新啟用位於橙縣芳泉谷、11179 Talbert Avenue的舊址。該處位於聖地牙哥 以北約一小時車程。此一重啟計畫，標誌這家發跡於聖地牙哥的連鎖餐飲品牌在歷經2020年新冠疫情全線停業後，重返市場的重大里程碑。

業者尚未公布確切的開幕日期。羅辛透露，新店將完整保留奠定Souplantation口碑的原創自助百匯模式，包括招牌沙拉吧、各式濃湯、現烤麵包與甜點。

羅辛表示，讓Souplantation與Sweet Tomatoes（品牌於加州以外地區所用店名）回歸的核心重點，在於重現顧客記憶深刻且熱愛的用餐體驗。原本的經營模式非常成功，也完全符合顧客的期待與認知。

Souplantation於1978年在聖地牙哥創立，隨後迅速發展為知名連鎖百匯餐廳，據點遍及加州及其他多個州。

然而，2020年突如其來的全球疫情重創餐飲業。由於各項防疫限制與衛生安全顧慮，傳統自助百匯型態營運困難，旗下超過90家Souplantation與Sweet Tomatoes門市被迫吹熄燈號。

羅辛強調，重啟連鎖體系一直在公司的長遠規畫中。為順利重振旗鼓，該公司召集一支由多位前Souplantation與Sweet Tomatoes營運主管組成的核心團隊，累積餐飲管理經驗超過百年。

然而，在加州物色合適的地點是一大考驗。羅辛透露，部分理想的舊址已遭拆除轉作其他開發建案，另有一些店面則被經營類似型態的餐飲業者承租。

所幸芳泉谷原址最終重現契機，才讓這項重返加州的藍圖得以付諸實行。