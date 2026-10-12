鋼琴女王王羽佳 點燃迪士尼音樂廳

王羽佳在演奏時蓬鬆挑染的藍色短髮上下飛舞，背部肌肉線條一覽無餘，且腳穿紅底高跟鞋輕鬆踩著鋼琴踏板，給人強烈的視覺和聽覺美感。（洛杉磯愛樂提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯愛樂新音樂季在迪士尼音樂廳揭幕，慈善晚宴募得逾300萬元，華人鋼琴家王羽佳以高超技巧與舞台魅力演出，獲得全場熱烈掌聲。

洛杉磯 愛樂（Los Angeles Philharmonic）2026/27音樂季日前於迪士尼 音樂廳揭幕，年度慈善晚宴同步登場，活動共募得超過300萬元，支持洛杉磯愛樂的學習與社區計畫。音樂會邀請華人鋼琴家王羽 佳演奏，她展示特有的手速和澎湃激情，現場觀眾喝彩和掌聲熱烈。有華人觀眾表示，第一次看王羽佳演出，完美呈現速度與激情，堪稱華人之光。

王羽佳當晚登場宛如女王，前後換兩套演出服，都是露背和露腿款式，充分展示其招牌性感健康身材。看王羽佳表演兼具視覺和聽覺享受，她在演奏時蓬鬆挑染的藍色短髮上下飛舞，背部肌肉線條一覽無餘，且腳穿紅底高跟鞋輕鬆踩著鋼琴踏板，帶給人強烈的視覺和聽覺美感。和常見的人工翻頁琴譜不同，王羽佳使用藍牙翻頁器，展示新時代音樂家的與時俱進。

王羽佳當晚她演出Alexander Tsfasman《Jazz Suite》及Samuel Barber《鋼琴協奏曲》選段。她謝幕時現場爆發熱烈掌聲，有華人觀眾表示，一直聽說王羽佳，但看她演出還是第一次，在第二排的極佳視野充分感受到她的音樂魅力，希望有機會看她的獨奏音樂會。

音樂季開啟演出由指揮家Teddy Abrams率領洛杉磯愛樂演出，洛杉磯愛樂首席單簧管演奏家Boris Allakhverdyan也登台演奏。（洛杉磯愛樂提供）

洛杉磯愛樂（Los Angeles Philharmonic）2026/27音樂季日前於迪士尼音樂廳揭幕，圖為指揮Teddy Abrams（左）和王羽佳。（洛杉磯愛樂提供）