鋼琴女王王羽佳 點燃迪士尼音樂廳
洛杉磯愛樂新音樂季在迪士尼音樂廳揭幕，慈善晚宴募得逾300萬元，華人鋼琴家王羽佳以高超技巧與舞台魅力演出，獲得全場熱烈掌聲。
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洛杉磯愛樂新音樂季在迪士尼音樂廳揭幕，慈善晚宴募得逾300萬元，華人鋼琴家王羽佳以高超技巧與舞台魅力演出，獲得全場熱烈掌聲。
洛杉磯愛樂（Los Angeles Philharmonic）2026/27音樂季日前於迪士尼音樂廳揭幕，年度慈善晚宴同步登場，活動共募得超過300萬元，支持洛杉磯愛樂的學習與社區計畫。音樂會邀請華人鋼琴家王羽佳演奏，她展示特有的手速和澎湃激情，現場觀眾喝彩和掌聲熱烈。有華人觀眾表示，第一次看王羽佳演出，完美呈現速度與激情，堪稱華人之光。
王羽佳當晚登場宛如女王，前後換兩套演出服，都是露背和露腿款式，充分展示其招牌性感健康身材。看王羽佳表演兼具視覺和聽覺享受，她在演奏時蓬鬆挑染的藍色短髮上下飛舞，背部肌肉線條一覽無餘，且腳穿紅底高跟鞋輕鬆踩著鋼琴踏板，帶給人強烈的視覺和聽覺美感。和常見的人工翻頁琴譜不同，王羽佳使用藍牙翻頁器，展示新時代音樂家的與時俱進。
王羽佳當晚她演出Alexander Tsfasman《Jazz Suite》及Samuel Barber《鋼琴協奏曲》選段。她謝幕時現場爆發熱烈掌聲，有華人觀眾表示，一直聽說王羽佳，但看她演出還是第一次，在第二排的極佳視野充分感受到她的音樂魅力，希望有機會看她的獨奏音樂會。
音樂季於迪士尼音樂廳揭幕，並同步舉行年度慈善晚宴。活動當晚也結合演出與募款，重點在支持洛杉磯愛樂的學習與社區計畫。 活動共募得超過300萬元，資金將支持洛杉磯愛樂的學習與社區計畫，延伸音樂教育與公共參與，讓樂團影響力更深入城市社群。 王羽佳演出Alexander Tsfasman《Jazz Suite》及Samuel Barber《鋼琴協奏曲》選段，展現速度與激情。她謝幕時掌聲熱烈，華人觀眾也盛讚她的舞台魅力。
精華 FAQ
音樂季於迪士尼音樂廳揭幕，並同步舉行年度慈善晚宴。活動當晚也結合演出與募款，重點在支持洛杉磯愛樂的學習與社區計畫。
活動共募得超過300萬元，資金將支持洛杉磯愛樂的學習與社區計畫，延伸音樂教育與公共參與，讓樂團影響力更深入城市社群。
王羽佳演出Alexander Tsfasman《Jazz Suite》及Samuel Barber《鋼琴協奏曲》選段，展現速度與激情。她謝幕時掌聲熱烈，華人觀眾也盛讚她的舞台魅力。
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