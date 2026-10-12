老饕強推 洛隱藏平價午餐 10元以下搞定

連以天價商品與網紅果昔聞名的奢華有機超市Erewhon，菜單上竟然也隱藏著平價好物。（本報資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯居民在Reddit分享平價午餐清單，從Erewhon披薩到中式便當、炸豬排便當與速食套餐，證明這座高消費城市仍有10元以下的美味選擇。

加州 郵報報導，在以高消費聞名的洛杉磯 ，當地老饕正用實際行動證明：想吃得豐盛美味，未必要大傷荷包。部分平價午餐10元以下就能搞定，有的藏身貴婦超市Erewhon，還有中式便當也入選。

面對日益緊縮的預算，不少洛杉磯市民近日在知名論壇Reddit熱烈交流私房平價午餐清單，在這座外食開銷出名昂貴的城市，挖掘出一批令人驚艷的超值美食。

出人意料的是，就連以天價商品與網紅果昔聞名的貴婦超市Erewhon，菜單上竟然也隱藏平價好物。

這場討論源於一網友的發文，該網友向其他美食愛好者發起挑戰，徵集價格落在10元左右的心頭好。發文者坦言自己的推薦或許會引發爭議—因為他的選擇是Erewhon售價8.75元的8吋披薩。

發文者寫道：「這是我在他們家買的第一樣東西，畢竟他們的定價名聲在外。但老實說，這款披薩真的很不錯，用料實在，上面撲滿了滿滿雞肉。」他還補充，店員甚至免費贈送了額外的醬料與香菜，加購一瓶瓶裝水後，總結帳金額僅10.75元。「綜合考量品質、飽足感和價格，Erewhon的披薩絕對會納入我的常態回購清單。」

這則貼文迅速引發廣大迴響，當地居民紛紛跟進分享。

其中，連鎖超市Sprouts Farmers Market被眾多網友推崇為即食外帶的性價比之王。

一精打細算的顧客指出：「Sprouts Farmers Market的現做熟食三明治起價只要4.99元（加起司多收1元）。」另一網友則補充，該超市每逢周三，壽司捲更會下殺至5元。

99大華同樣被點名為平價午餐熱點。據網友透露，該超市的中式熟食便當僅需9.99元，便能挑選兩道主菜搭配白飯，份量之大「甚至能分成兩餐享用」。

而在托倫斯與西洛杉磯均設有分店的日系超市Nijiya Market，則有消費者推薦其熟食部售價6.99元的炸豬排便當；其平價多樣的熟食與新鮮壽司，獲得不少饕客一致好評。

南加州的平價美食清單中，自然少不了速食巨頭In-N-Out—一份經典的起司漢堡套餐售價同樣能壓在10元以內。

此外，在另一則相關討論中，不少網友推薦知名餐車Mariscos Jalisco的炸蝦塔可。該餐點單價僅2.75元，意味著即便點滿三個，在加計稅金與小費前，依然能控制在10元的預算內。