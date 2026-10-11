麻將熱潮跨族裔 TVB國際賽逾320人競技 決戰在蒙市

TVB麻將健腦大賽美國站資格賽10日在華埠服務中心PACE舉行，現場設有多名裁判巡場。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： TVB首度舉辦國際麻將大賽，美國賽區吸引逾320人參與，華裔與非華裔玩家同場競技，主辦方並計畫未來擴大至更多北美城市。

過去常被視為華人家庭娛樂的麻將，正逐漸走入美國不同族裔的社交圈。香港 電視廣播有限公司（TVB）今年首度舉辦國際麻將大賽，美國賽區自9月19日起舉行七場資格賽，吸引逾320名選手參加，年齡從20多歲至88歲，除了華裔 ，也有不少菲律賓裔及其他族裔玩家，甚至有人從紐約搭機前來。積分最高的96人將於24、25日在蒙特利公園市 角逐獎金3000元冠軍寶座。

不同背景的選手同桌競技，裁判及工作人員持記分板在旁待命。（記者張庭瑜／攝影）

TVB USA資深副總裁葉劍磊表示，非華裔玩家的參與程度超出預期，不少選手在參賽前就已透過麻將社群彼此熟識，顯示麻將已成為不同文化背景民眾交流的方式。主辦單位希望藉由統一規則及裁判制度，讓這項休閒娛樂進一步發展為競技活動。

有選手穿著印有麻將台數表的T恤參賽，展現對麻將的熱愛。（記者張庭瑜／攝影）

TVB今年也在英國及澳洲舉辦麻將大賽。美國賽區採香港及廣東麻將規則，96名晉級選手將於24日出賽，選出24人進入25日上午的賽事，最後由成績最高的四人於當天下午爭奪冠軍，期間並同步舉辦TVB嘉年華。為減少不同玩法及計分方式造成的爭議，賽事訂有統一規範，每桌均由裁判監督並拍照記錄。比賽以積分取代籌碼，凸顯其健腦及社交的一面，並獲得部分醫療與健康機構支持。

選手在比賽桌前開心比讚。（記者張庭瑜／攝影）

從舊金山前來的參賽者Tam對賽事安排頗有感受。他表示，相較過去參加的社區比賽，這次規模較大、裁判較多，規範也更完整，有助於推動麻將活動。平時只在周末與父母打牌的參賽者Tsang則說，在美國不容易找到打港式麻將的牌友，這次能與其他玩家同場較量，相當有趣。

裁判逐手記錄輸贏分數，成績即時顯示於後方螢幕。（記者張庭瑜／攝影）

在非營利組織從事會員服務工作的Ryan，約兩年前透過朋友學打麻將，這次也是因朋友報名而參賽。他說，起初辨認牌上的中文字及風牌是一大挑戰，熟悉後便逐漸上手，如今也開始向社區其他人介紹麻將。

葉劍磊表示，今年美國賽事集中在洛杉磯，推出後已有東岸民眾及團體詢問，目前規畫2027年擴大至美國其他城市及加拿大，並與紐約麻將社群洽談。