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麻將熱潮跨族裔 TVB國際賽逾320人競技 決戰在蒙市

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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TVB麻將健腦大賽美國站資格賽10日在華埠服務中心PACE舉行，現場設有多名裁判...
TVB麻將健腦大賽美國站資格賽10日在華埠服務中心PACE舉行，現場設有多名裁判巡場。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

TVB首度舉辦國際麻將大賽，美國賽區吸引逾320人參與，華裔與非華裔玩家同場競技，主辦方並計畫未來擴大至更多北美城市。

過去常被視為華人家庭娛樂的麻將，正逐漸走入美國不同族裔的社交圈。香港電視廣播有限公司（TVB）今年首度舉辦國際麻將大賽，美國賽區自9月19日起舉行七場資格賽，吸引逾320名選手參加，年齡從20多歲至88歲，除了華裔，也有不少菲律賓裔及其他族裔玩家，甚至有人從紐約搭機前來。積分最高的96人將於24、25日在蒙特利公園市角逐獎金3000元冠軍寶座。

不同背景的選手同桌競技，裁判及工作人員持記分板在旁待命。（記者張庭瑜／攝影）
不同背景的選手同桌競技，裁判及工作人員持記分板在旁待命。（記者張庭瑜／攝影）

TVB USA資深副總裁葉劍磊表示，非華裔玩家的參與程度超出預期，不少選手在參賽前就已透過麻將社群彼此熟識，顯示麻將已成為不同文化背景民眾交流的方式。主辦單位希望藉由統一規則及裁判制度，讓這項休閒娛樂進一步發展為競技活動。

有選手穿著印有麻將台數表的T恤參賽，展現對麻將的熱愛。（記者張庭瑜／攝影）
有選手穿著印有麻將台數表的T恤參賽，展現對麻將的熱愛。（記者張庭瑜／攝影）

TVB今年也在英國及澳洲舉辦麻將大賽。美國賽區採香港及廣東麻將規則，96名晉級選手將於24日出賽，選出24人進入25日上午的賽事，最後由成績最高的四人於當天下午爭奪冠軍，期間並同步舉辦TVB嘉年華。為減少不同玩法及計分方式造成的爭議，賽事訂有統一規範，每桌均由裁判監督並拍照記錄。比賽以積分取代籌碼，凸顯其健腦及社交的一面，並獲得部分醫療與健康機構支持。

選手在比賽桌前開心比讚。（記者張庭瑜／攝影）
選手在比賽桌前開心比讚。（記者張庭瑜／攝影）

從舊金山前來的參賽者Tam對賽事安排頗有感受。他表示，相較過去參加的社區比賽，這次規模較大、裁判較多，規範也更完整，有助於推動麻將活動。平時只在周末與父母打牌的參賽者Tsang則說，在美國不容易找到打港式麻將的牌友，這次能與其他玩家同場較量，相當有趣。

裁判逐手記錄輸贏分數，成績即時顯示於後方螢幕。（記者張庭瑜／攝影）
裁判逐手記錄輸贏分數，成績即時顯示於後方螢幕。（記者張庭瑜／攝影）

在非營利組織從事會員服務工作的Ryan，約兩年前透過朋友學打麻將，這次也是因朋友報名而參賽。他說，起初辨認牌上的中文字及風牌是一大挑戰，熟悉後便逐漸上手，如今也開始向社區其他人介紹麻將。

葉劍磊表示，今年美國賽事集中在洛杉磯，推出後已有東岸民眾及團體詢問，目前規畫2027年擴大至美國其他城市及加拿大，並與紐約麻將社群洽談。

精華 FAQ

  • 美國賽區自9月19日起舉行7場資格賽，吸引逾320名選手報名，年齡從20多歲到88歲不等，除了華裔外，還有不少菲律賓裔及其他族裔玩家參加。

  • 主辦方指出，不少非華裔玩家在參賽前就透過麻將社群彼此熟識，顯示麻將已不只是華人家庭娛樂，也成為不同文化背景民眾交流、認識彼此的共同平台。

  • TVB目前將美國賽事集中在洛杉磯，並已收到東岸民眾與團體詢問，規畫2027年擴大到美國其他城市及加拿大，且正與紐約麻將社群洽談合作。

華裔 香港 蒙特利公園市

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