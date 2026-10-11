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羅省仁德獅子會Tim黃接棒 慈善晚宴200多人出席

記者張宏╱洛杉磯報導
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新任會長Tim黃在國際獅子會District 4-L2總監黃玲玲見證下，從原任會...
新任會長Tim黃在國際獅子會District 4-L2總監黃玲玲見證下，從原任會長Tony Kong手中接棒，帶領獅子會走入新篇章。（主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

羅省仁德獅子會在聖蓋博舉辦就職暨周年慈善晚宴，Tim黃接任會長，逾200名獅友與華埠老僑到場，並回顧多年來的社區公益服務。

羅省仁德獅子會9日在聖蓋博舉辦就職暨周年慈善籌款晚宴，現場吸引200多名獅子會獅友和華埠老僑出席。新任會長Tim黃在國際獅子會District 4-L2總監黃玲玲（Jany Huang）見證下，從現任會長Tony Kong手中接棒，帶領獅子會走入新篇章。

羅省仁德獅子會9日在聖蓋博舉辦就職暨周年慈善籌款晚宴。（記者張宏／攝影）
羅省仁德獅子會9日在聖蓋博舉辦就職暨周年慈善籌款晚宴。（記者張宏／攝影）

新任會長Tim黃本職工作是蒙特利公園市的牙醫，他表示，他之所以加入獅子會，是因為在這個團體裡，他可享受與不同領域朋友相處的樂趣。在這個團體裡，大家不只是牙醫或其他專業人士，而是彼此關心、互相支持的朋友，這是一個非常友善、溫暖的團體。高興能成為領導者，未來他會帶領大家跨越地域、彼此交流，一起延續獅子會的服務精神，持續為社會做出貢獻。

聯邦眾議員趙美心為新任領導團隊頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心為新任領導團隊頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

創會會長Allen Chan和卸任會長Tony Kong回歸獅子會過去八年來所舉辦的各種活動，他們表示，羅省仁德獅子會舉辦各種長者健康講座，幫助他們提升健康意識。同時為有需要的孩子們準備開學所需的文具與用品，積極協助最需要幫助的人。

精華 FAQ

  • 這場活動是就職暨周年慈善籌款晚宴，兼具會務交接與公益募款功能，現場也吸引200多名獅友與華埠老僑參與，氣氛熱絡。

  • Tim黃在國際獅子會District 4-L2總監黃玲玲見證下，從Tony Kong手中接棒；他表示希望帶領會員跨越地域交流，延續服務精神並持續回饋社會。

  • 創會會長Allen Chan與卸任會長Tony Kong表示，該會多年來舉辦長者健康講座，協助提升健康意識，也為需要幫助的孩子準備開學文具與用品。

蒙特利公園市 聖蓋博 華埠

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