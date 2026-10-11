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世報銀髮樂齡展10/17洛僑教中心登場 第二場11月14日在哈仙達岡

洛杉磯訊
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由世界日報主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於10月17日在「洛杉磯華僑文教服...
由世界日報主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於10月17日在「洛杉磯華僑文教服務中心」，以及11月14日(周六)在「哈仙達岡社區中心」舉行。圖為此前活動吸引眾多民眾參與。（本報資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

世界日報主辦的2026銀髮樂齡生活展將在洛僑中心與哈仙達岡社區中心舉行，提供保險講座、免費健檢、旅遊分享及多項福利。

世界日報主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於10月17日在「洛杉磯華僑文教服務中心」，以及11月14日(周六)在「哈仙達岡社區中心」舉行，活動時間為上午10時至下午3時。今年活動結合健康講座、健保資訊、旅遊分享，以及免費義診服務，現場並準備500份伴手禮袋於開場時發放(先到先得，送完為止)，以及好禮大抽獎等環節。活動免費參加、免費停車、無須報名，歡迎民眾共襄盛舉。 

由世界日報主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於10月17日在「洛杉磯華僑文教服...
由世界日報主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於10月17日在「洛杉磯華僑文教服務中心」，以及11月14日(周六)在「哈仙達岡社區中心」舉行。圖為此前活動吸引眾多民眾參與。（本報資料照）

今年活動的講座主題，包括SCAN Health Plan、駿熹醫療保險服務公司(JAR Insurance)、佳信健保服務(Anneta Insurance Solutions)和福樂紀念公園等多家保險公司為民眾分析來年保險新制與權益。此外，角聲醫療中心也將於洛僑中心的活動現場設置免費義診服務區，提供民眾基本健康檢測的免費諮詢。對即將面臨健保選擇或希望進一步了解自身醫療保障的民眾而言，現場講座也提供面對面了解資訊的機會，民眾除了可以聽取紅藍卡相關資訊，也能針對自身情況向專業人士進行詢問，掌握保險選擇及相關權益。

此次角聲醫療中心提供多項免費健康檢查服務，包括血壓測量、體重指數（BMI）測量及握力測試，協助參與者初步了解自身的身體狀況與健康指標。現場也將提供幽門螺旋桿菌篩檢及口腔健康檢查，讓民眾可以透過簡單的檢測，進一步關注腸胃及口腔健康，免費健檢開放時間為上午10時至中午12時。

除健康檢查外，角聲醫療中心也將安排專業人員提供一般健康指導，並協助民眾建立日常健康管理觀念。對於有醫療保險相關疑問的民眾，現場也設有健康保險申請諮詢服務，協助了解申請程序及相關資源。

此次活動也特別安排郵輪慢遊旅行的分享，從樂齡族的旅遊需求與生活方式出發，提供實用資訊，讓民眾在關注健保制度轉換之餘，也能為退休後的生活增加更多不同選擇。

兩處活動地點分別為1.洛僑中心活動地址： 9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731； 2.哈仙達岡社區中心地址： 1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745。銀髮樂齡生活展活動諮詢熱線323-268-4982分機600。

精華 FAQ

  • 活動分別於10/17在洛杉磯華僑文教服務中心、11/14在哈仙達岡社區中心舉辦，兩場皆為上午10時至下午3時，方便民眾就近參加。

  • 現場有保險公司解析來年新制與權益，並提供角聲醫療中心的免費義診、血壓、BMI、握力、幽門螺旋桿菌與口腔健康檢查，也有健保諮詢。

  • 活動完全免費參加、免費停車、無須報名，且開場將發放500份伴手禮袋，另設好禮抽獎與旅遊分享，適合銀髮族與家屬到場了解資訊。

哈仙達岡 洛杉磯 世界日報

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