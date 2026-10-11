內陸聖伯納汀諾台美商會 彩繪事業藍圖慶雙十

南加內陸聖伯納汀諾台美商會10日舉辦Color Your Business慶祝雙十國慶活動。(記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖伯納汀諾台美商會以彩繪事業藍圖活動慶祝雙十國慶，透過藝術創作、會員交流與文化推廣，凝聚海外台灣人向心力。

南加 內陸聖伯納汀諾台美商會（TACCSB）10日舉辦Color Your Business慶祝雙十國慶活動。這是一場結合藝術、商機與交流的創意活動，主辦者邀請成員以創意彩繪事業藍圖，分享交流聯誼。

洛僑中心副主任黃楷茗應邀出席，與主辦者楊怡文一起切國慶生日蛋糕，與參與者一起分享慶祝中華民國 雙十國慶。黃楷茗表示，雖然TACCSB活動在內陸地區，需要從洛僑中心開車近一個小時才能到達，但活動很有意義。大家一起創作、一起慶祝國慶，彼此交流感情。希望台僑同胞多與僑委會連結溝通，加入i僑卡甚至特約商店，讓海外台灣人更加有向心力。

TACCSB會長楊怡文說，商會不僅是一個平台，也是會員連結的紐帶。希望藉由Lucky Art Crayonology蠟筆工廠的場地，用輕鬆活潑創意的方式，參與者一起慶祝雙十國慶。大家畫出自己的事業藍圖，展示分享各自行業發展前景。當天參加活動成員主要來自領域包括：電腦軟體、健康食品及糕點等。這也是該商會成立以來首次舉辦慶祝雙十國慶活動，也希望介紹台灣文化讓更多美國其他族裔居民認識了解。

商會成員Milly Zhang是一位台灣傳統油漆家族企業代表，目前在內陸設廠。她表示，台灣人在海外彼此加強聯繫很重要，從商會舉辦各項活動中可以拓展人脈，獲得更多商業機會，以及彼此經驗分享。