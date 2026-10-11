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誠實不放棄 華母美簽第十次終過

記者邵敏╱洛杉磯報導
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當事人第十次面簽結束後，案件轉入行政審查。（受訪者提供）
當事人第十次面簽結束後，案件轉入行政審查。（受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華女Connie的母親歷經10次申請B類訪客簽證，前9次在多國多地面談都失敗，直到今年9月北京面簽並通過行政審查，最終獲准赴洛杉磯與家人短暫團聚。

南加一華女的母親申請B類訪客簽證，六年內連續九次被拒，期間她先後前往新加坡、韓國及中國多個城市面簽，但都未能如願。直到今年9月，華女陪同母親在北京面談，後經行政審查，最終獲批。「我們每次都如實陳述，沒有隱瞞任何信息，所以相信總會成功。」

洛杉磯居民Connie表示，母親第一次申請是在2021年疫情期間，原本計畫陪女兒赴美生子，照顧孩子。由於當時中國境內美領館簽證業務受疫情影響關閉，Connie的母親就前往新加坡申請，當時面對簽證官，她如實說明赴美目的，但簽證當場被拒。

一個月後，母親在新加坡再次申請同樣的簽證，仍遭拒絕，「沒有更新任何資料，訪美目的也一樣。」一年後，Connie生完孩子回到中國，她陪母親前往韓國申請，這次以旅遊為目的，但同樣遭拒。此後，母親陸續在廣州、北京及上海等地申請，幾年間多次面談均未成功。

2024年，Connie取得綠卡並在洛杉磯定居，開始以探親為由幫母親申請簽證，她提交自己的綠卡及家人相關資料，並說明母親赴美只是短期停留，而非移居美國，但面簽官還是否決。

Connie說，她非常希望母親能到美國感受不一樣的生活，因此始終沒有放棄申請。2025年，她為母親爭取到兩封州議員的支持信，先後又在上海、廣州申請，仍未獲批。其中一次面談時，簽證官要求當事人提供在美出生的孫輩護照，因當時沒有攜帶相關資料，最終再次遭拒。

最後一次申請是今年9月，這也是當事人的第十次申請。Connie陪同母親前往北京面簽，面談結束後，簽證官當場收走護照，並將案件轉入行政審查。期間，領館兩次致電詢問，包括當事人在美國的子女及孫輩資料，以及赴美期間的費用由誰負擔。母親均按照實際情況回答，並提及女兒Connie在洛杉磯擁有房產，訪美期間會住在女兒家。

「最後收到通知真的通過，我始終相信只要沒撒謊就可以最終拿到簽證。」Connie對此欣喜若狂，她說，屢次被拒是因為簽證官質疑母親的移民傾向，「但媽媽確實沒想通過這樣的方式留在美國。」她談及自己已拿綠卡，如果母親未來想要移民，完全可以依正常程序申請，沒有必要透過訪客簽證留在美國。

Connie覺得，簽證最終通過也有一定的偶然性，因為母親是蒙古族，此次面談簽證官會說蒙語，簽證官得知母親的民族背景後，兩人蒙語交流，面談氣氛非常融洽。此外，母親提交中國境內房產、存款等詳細資料，證明與中國有密切聯繫，不會滯留美國。據悉，Connie的母親日前已如願抵達洛杉磯，與女兒、孫子短暫團聚。

今年9月，Connie陪同母親在北京面簽，此為簽證地門口。（受訪者提供）
今年9月，Connie陪同母親在北京面簽，此為簽證地門口。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 她最初是為了赴美探望女兒並照顧孩子，之後女兒取得綠卡定居洛杉磯，便改以探親名義申請，希望能短期到美國與家人團聚。

  • 她在北京面談時如實回答所有問題，之後又通過行政審查，補充了子女、孫輩與費用來源等資訊，並提供中國房產與存款，證明有返國約束。

  • 新聞顯示簽證官主要關注申請人的移民傾向、是否如實陳述、在美停留目的與資金來源，以及與中國的連結是否足夠強，這些都影響核准結果。

新加坡 簽證 南加

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