專家:誤解移民法規 白走多年申請路

華人簽證九次被拒，業者認為，這是誤解移民法規的典型案例。（AI製作示意圖）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯簽證業者認為，南加華人母親9拒1過並非勵志翻盤，而是因誤用B類簽證、重複申請與第三國送件等因素，最終在條件改變後才獲准。

南加華人母親申請B類簽證 九次被拒、直到第十次才獲准，對於這起特殊案例，洛杉磯 簽證業者Alex Gu認為，這並非一個「精誠所至、金石為開」的勵志故事，而是一個因誤解移民 法規，走了多年彎路的典型案例。

Alex指出，第一次申請時，當事人赴美目的，是陪女兒生產並照顧孩子，這成為簽證申請中的第一個「雷區」。他表示，B類簽證屬訪客簽證，不能用於工作，包括提供家政、育兒等勞務。當事人誤把「赴美照顧孩子」當成合法旅遊探親，在簽證官看來，這種行為搶占美國本土勞工市場，與簽證目的不符。

國務院明確規定，嚴格限制以獲取嬰兒公民身分為主要目的赴美簽證。Alex表示，本案中，女兒持非移民身分赴美產子，母親緊接著以「協助生產與育兒」為由申請簽證，這在領事系統內部直接打上高風險標籤。

Alex認為，這起個案的第二個雷區，就是短時間內重複申請。他指出，當事人在新加坡第一次申請遭拒後，僅一個月後再次申請，而且「沒有更新任何資料，訪美目的也一樣。」直接觸犯拒簽後的再申請大忌。拒簽後短時間內再簽，如果申請人的背景、財務狀況或赴美目的沒有發生實質變化，「領事官基本會在幾秒內，維持上次拒簽紀錄。」

對當事人先後前往新加坡、韓國等第三國申請，Alex認為，這增加簽證審查的複雜程度。他指出，領事官對申請人與原居住國之間的「強約束力」較難核實，容易引發更多審查。加上高度敏感的「赴美照顧」目的，系統內可能留下長達數年的不良預警紀錄。

國務院今年7月更新規定，非移民簽證申請人原則上應在國籍國或居住國安排面談；如果在國籍國或居住國以外的美國使領館申請，國務院提醒，申請人可能會更難證明自己符合簽證資格。

Alex分析，這起個案另一個重要因素，是女兒取得綠卡後，母親與美國之間的家庭聯繫更加明顯。他認為，當女兒已在洛杉磯定居，母親又多次申請赴美探親，簽證官可能會更加關注母親是否具有長期留在美國的傾向，以及她是否能證明在中國仍有穩定生活、家庭及財務聯繫。至於當事人取得州議員支持信，Alex認為，地方議員的支持信在海外簽證審查中不具備任何法律約束力。簽證是否核准，由領事官員根據申請人的具體情況及移民法規作出判斷。

至於為何九次拒簽第十次獲准，Alex分析，關鍵可能在幾項事實發生變化。首先，2021年申請「赴美照顧」已過去多年，「陪女兒生產、照顧新生兒」的目的已不存在。其次，女兒在洛杉磯安家置業，母親提供中國境內房產、存款等資料，證明在中國有生活及經濟聯繫。加上行政審查期間，領事館長達數周的背調與電話調查，最終核實經濟擔保與行程性質。

當事人是蒙古族，第十次面談遇到會說蒙語的簽證官，Alex認為，雙方使用熟悉的語言交流，確實在主觀上建立信任感，幫助申請人消除緊張，更自然展現其真實的母國約束力，成為最終翻盤的催化劑。