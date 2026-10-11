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APAPA成立25周年銀禧盛典 10月17日Yin Ranch登場

APAPA媒體部╱供稿
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25年來，始終秉持「啟發、參與、賦能」（Inspire, Engage, Emp...
25年來，始終秉持「啟發、參與、賦能」（Inspire, Engage, Empower）的理念。（APAPA提供）

AI摘要

文章摘要整理：

APAPA成立25周年，將於10月17日在加州Yin Ranch舉辦銀禧盛典，回顧其推動亞太裔公民教育、青年培育與公共倡議的歷程。

25載耕耘，薪火相傳。2026年，美國亞太裔公共事務聯盟（Asian Pacific Islander American Public Affairs Association，簡稱APAPA）迎來成立25周年的歷史性里程碑。為紀念四分之一世紀的卓越成就，APAPA將於10月17日在加州Yin Ranch亞洲文化傳承中心暨博物館（Asian Heritage Center & Museum）舉行銀禧盛典，邀請各界嘉賓共同回顧組織發展歷程，見證亞太裔社區在公共事務領域的成長與貢獻。

2001年 創辦APAPA 開啟參政新篇章

2001年，華裔企業家尹集成（C.C. Yin）與夫人Regina Yin攜手社區領袖創立APAPA，致力改善亞太裔在美國政治及公共決策領域代表性不足的現象。

秉持「啟發、參與、賦能」（Inspire, Engage, Empower）的理念，APAPA從加州起步，逐步發展為全國性非營利、無黨派組織，積極推動公民教育、政治參與及社區服務，成為亞太裔與美國主流社會的重要橋樑。

2004年 啟動實習計畫 培育青年領袖

2004年，APAPA啟動全國實習計畫，為亞太裔青年提供政府實習及領導力培訓機會。20餘年來，已培育數千名青年，並與超過250名民選官員及公職人員建立合作關係，協助年輕世代深入了解民主制度與公共服務，為未來社會培育優秀領袖。

2015年 銘記華工歷史 弘揚先民貢獻

2015年，APAPA參與紀念華工建設美國橫貫大陸鐵路的相關活動，表彰早期華裔先民對美國發展的歷史貢獻，推動亞裔歷史教育與文化傳承。

2021年 反對亞裔仇恨 促進族群團結

2021年，面對全美反亞裔仇恨事件，APAPA動員各地社區舉辦18場反仇恨團結集會，呼籲各族裔共同反對歧視，維護平等、公義與社會和諧。

2024年 深耕公民教育 擴大社區影響

2024年，APAPA全國舉辦210場公民參與及社區活動，協助約1,500名新選民登記，並培育227名實習生。同年，聯合逾50個團體參與加州亞太裔權益倡導活動，持續提升亞太裔在公共政策領域的參與度與影響力。

2025年 凝聚社區力量 推動政策倡議

2025年，APAPA進一步擴大跨族裔合作，聯合逾100個社區組織參與公共政策倡議，積極就語言服務、公共資源及社區權益等議題與州議員交流，促進亞太裔在公共決策中的代表性。

2026年 多元發展 再創服務新成果

邁入25周年，APAPA持續深化青年領袖培育、公民參與及文化傳承。透過青年領袖學院、春夏實習計畫、加州州長候選人辯論活動及文化藝術系列活動，積極培育新世代人才，促進公共政策交流與多元文化融合。

同時，APAPA持續推動社區公益、傳統文化及健康教育活動，凝聚不同族裔與世代的力量，展現服務社會、促進平等及提升亞太裔公共影響力的豐碩成果。

25周年銀禧盛典 展望嶄新未來

10月17日，APAPA銀禧盛典將於Yin Ranch隆重登場。目前，APAPA與Yin Ranch正積極籌備各項慶典事宜。

屆時，各界嘉賓將齊聚一堂，向創辦人、歷屆領導者、志工及長期支持者致敬，共同回顧25年來的奮鬥成果，傳承服務精神，攜手開創亞太裔參與美國公共事務的嶄新篇章。

2001年APAPA正式成立，APAPA創辦人尹集成（左）和其夫人黃春芳 Reg...
2001年APAPA正式成立，APAPA創辦人尹集成（左）和其夫人黃春芳 Regina Yin（右）。（APAPA提供）

精華 FAQ

  • APAPA銀禧盛典將於10月17日在加州Yin Ranch亞洲文化傳承中心暨博物館舉行，屆時將邀請各界嘉賓共同出席，回顧25年來的發展成果。

  • APAPA於2001年由華裔企業家尹集成與夫人Regina Yin攜手社區領袖創立，宗旨是提升亞太裔在美國政治與公共決策中的代表性，並推動公民參與。

  • APAPA近年持續辦理實習、選民登記、公民活動與反仇恨集會，2024年舉辦210場活動、協助約1,500名新選民登記，2025年更聯合逾100個組織推動政策倡議。

華裔 公共事務 加州

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