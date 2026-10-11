巴沙迪那社區學院打造羅斯密新校區 最快明年底啟用
巴沙迪那社區學院在羅斯密建置新衛星校區，預計最快明年底啟用，將提供教學、實驗室、職訓與就業資源，並強化在地學生升學與產業連結。
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巴沙迪那社區學院在羅斯密建置新衛星校區，預計最快明年底啟用，將提供教學、實驗室、職訓與就業資源，並強化在地學生升學與產業連結。
巴沙迪那社區學院（PCC）應羅斯密商會邀請，日前舉辦該校羅斯密新校區項目宣導會。該學院打造逾1.5英畝的羅斯密衛星校區，未來初期可望服務約5000學生，提供完整教學、實驗室及職業培訓等資源。
羅斯密商會CEO冉瑞宜表示，商會長期與巴沙迪那社區學院合作，推廣商業教育課程和一對一商業顧問服務，同時與該學院就業中心合作，為會員徵才。相信其新的牙醫助理訓練課程對本地診所有很大幫助，希望借助合作，推動學生就業和本地商家發展。
巴沙迪那社區學院今年3月在羅斯密購買三處房產，總佔地超過1.5英畝，用於在該市重建永久衛星校區。巴沙迪那社區學院董事會華人副主席劉川琥（Ryan Liu）是該學院畢業生，他表示，羅斯密新校區將是一座最先進的校園，每年將為數千學生提供高等教育、職業培訓及繼續升學機會。預期學生人口結構會相當程度反映聖蓋博谷整體情況，將有相當多亞裔學生，也會有西裔等不同背景學生。
他說，許多社區大學正面臨招生人數下降情況，但巴沙迪那社區學院目前招生人數已回到疫情前水準，且持續增加。巴沙迪那社區學院有許多優質課程，且在轉學方面表現突出，像他就是先在巴沙迪那社區學院就讀，再轉學到耶魯大學。學院也提供許多學徒制及技術職業（skilled trades）課程，無論學生希望透過高等教育從事什麼方向，學院基本都能提供相應的升學或職涯途徑。
新校區希望最早能在明年年底運轉，但可能要等到再下一年。目標是先開放其中一部分讓學生使用。羅斯密校區預計設置12間教室，兩間彈性實驗室、兩間化學實驗室、一間生物／微生物／解剖學實驗室和一間地質與地理學實驗室。還可能提供一個規模較小的健康中心。
談到新校區停車問題，該校校長Jose Gomez表示，為確保未來到羅斯密校區上課的學生有足夠停車空間，學校仍在研究不同方案。無論最後採用哪一種方案，校區土地的西側將會有相當可觀停車空間。
有關新校區規劃中的牙科課程，Gomez指出，該校的牙科課程主要偏向技術與專業實務方面，同時提供牙科助理課程。該校還有一項相當知名的牙科實驗室相關課程，主要負責製作牙科所需的各種客製化產品。
學院應羅斯密商會邀請並看好當地需求，今年3月購地重建永久衛星校區，盼提供更多高等教育、職業培訓與升學管道，也促進學生就業與本地商家發展。 校區預計設有12間教室、2間彈性實驗室、2間化學實驗室，以及生物、解剖、地質地理等實驗室，並可能配置較小型健康中心，初期可服務約5000名學生。 商會認為牙醫助理訓練可協助本地診所補足人力，校方則表示牙科課程偏重技術實務，另有牙科實驗室課程，可培養製作客製化牙科產品的人才。
精華 FAQ
學院應羅斯密商會邀請並看好當地需求，今年3月購地重建永久衛星校區，盼提供更多高等教育、職業培訓與升學管道，也促進學生就業與本地商家發展。
校區預計設有12間教室、2間彈性實驗室、2間化學實驗室，以及生物、解剖、地質地理等實驗室，並可能配置較小型健康中心，初期可服務約5000名學生。
商會認為牙醫助理訓練可協助本地診所補足人力，校方則表示牙科課程偏重技術實務，另有牙科實驗室課程，可培養製作客製化牙科產品的人才。
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