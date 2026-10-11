我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

巴沙迪那社區學院打造羅斯密新校區 最快明年底啟用

記者張宏╱羅斯密報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴沙迪那社區學院（PCC）將在羅斯密重建永久衛星校區。（PCC官網）
巴沙迪那社區學院（PCC）將在羅斯密重建永久衛星校區。（PCC官網）

AI摘要

文章摘要整理：

巴沙迪那社區學院在羅斯密建置新衛星校區，預計最快明年底啟用，將提供教學、實驗室、職訓與就業資源，並強化在地學生升學與產業連結。

巴沙迪那社區學院（PCC）應羅斯密商會邀請，日前舉辦該校羅斯密新校區項目宣導會。該學院打造逾1.5英畝的羅斯密衛星校區，未來初期可望服務約5000學生，提供完整教學、實驗室及職業培訓等資源。

羅斯密商會CEO冉瑞宜表示，商會長期與巴沙迪那社區學院合作，推廣商業教育課程和一對一商業顧問服務，同時與該學院就業中心合作，為會員徵才。相信其新的牙醫助理訓練課程對本地診所有很大幫助，希望借助合作，推動學生就業和本地商家發展。

巴沙迪那社區學院今年3月在羅斯密購買三處房產，總佔地超過1.5英畝，用於在該市重建永久衛星校區。巴沙迪那社區學院董事會華人副主席劉川琥（Ryan Liu）是該學院畢業生，他表示，羅斯密新校區將是一座最先進的校園，每年將為數千學生提供高等教育、職業培訓及繼續升學機會。預期學生人口結構會相當程度反映聖蓋博谷整體情況，將有相當多亞裔學生，也會有西裔等不同背景學生。

他說，許多社區大學正面臨招生人數下降情況，但巴沙迪那社區學院目前招生人數已回到疫情前水準，且持續增加。巴沙迪那社區學院有許多優質課程，且在轉學方面表現突出，像他就是先在巴沙迪那社區學院就讀，再轉學到耶魯大學。學院也提供許多學徒制及技術職業（skilled trades）課程，無論學生希望透過高等教育從事什麼方向，學院基本都能提供相應的升學或職涯途徑。

新校區希望最早能在明年年底運轉，但可能要等到再下一年。目標是先開放其中一部分讓學生使用。羅斯密校區預計設置12間教室，兩間彈性實驗室、兩間化學實驗室、一間生物／微生物／解剖學實驗室和一間地質與地理學實驗室。還可能提供一個規模較小的健康中心。

談到新校區停車問題，該校校長Jose Gomez表示，為確保未來到羅斯密校區上課的學生有足夠停車空間，學校仍在研究不同方案。無論最後採用哪一種方案，校區土地的西側將會有相當可觀停車空間。

有關新校區規劃中的牙科課程，Gomez指出，該校的牙科課程主要偏向技術與專業實務方面，同時提供牙科助理課程。該校還有一項相當知名的牙科實驗室相關課程，主要負責製作牙科所需的各種客製化產品。

巴沙迪那社區學院校長Jose Gomez在活動中介紹新校區。（記者張宏╱攝影）
巴沙迪那社區學院校長Jose Gomez在活動中介紹新校區。（記者張宏╱攝影）

主辦方羅斯密商會CEO冉瑞宜認為，巴沙迪那社區學院的新校區會推動學生就業和本地商...
主辦方羅斯密商會CEO冉瑞宜認為，巴沙迪那社區學院的新校區會推動學生就業和本地商家發展。（記者張宏╱攝影）

巴沙迪那社區學院董事會副主席Ryan劉介紹新校區。（記者張宏╱攝影）
巴沙迪那社區學院董事會副主席Ryan劉介紹新校區。（記者張宏╱攝影）

巴沙迪那社區學院應羅斯密商會邀請，日前舉辦羅斯密新校區的宣導會，城市市議員等社區...
巴沙迪那社區學院應羅斯密商會邀請，日前舉辦羅斯密新校區的宣導會，城市市議員等社區代表參與。（記者張宏╱攝影）

精華 FAQ

  • 學院應羅斯密商會邀請並看好當地需求，今年3月購地重建永久衛星校區，盼提供更多高等教育、職業培訓與升學管道，也促進學生就業與本地商家發展。

  • 校區預計設有12間教室、2間彈性實驗室、2間化學實驗室，以及生物、解剖、地質地理等實驗室，並可能配置較小型健康中心，初期可服務約5000名學生。

  • 商會認為牙醫助理訓練可協助本地診所補足人力，校方則表示牙科課程偏重技術實務，另有牙科實驗室課程，可培養製作客製化牙科產品的人才。

耶魯大學

上一則

法廊快報／閃大燈提醒來車有警察 會吃罰單

下一則

拉古那灘築沙墻擋巨浪 婚禮照辦、餐廳客滿

延伸閱讀

庫比蒂諾副市長趙良方 競選山麓-迪安薩第4選區學委

庫比蒂諾副市長趙良方 競選山麓-迪安薩第4選區學委
羅斯密財政盈餘 居民可享1元出行服務

羅斯密財政盈餘 居民可享1元出行服務
避險基金大亨葛里芬 30億捐卡內基美隆大學

避險基金大亨葛里芬 30億捐卡內基美隆大學
湯森哈里斯高中12級生 可免費修讀皇后學院9學分課程

湯森哈里斯高中12級生 可免費修讀皇后學院9學分課程
東洛杉磯學院攜手蒙市商會 培育青少年領袖

東洛杉磯學院攜手蒙市商會 培育青少年領袖
1年學費5萬5 每天上課2小時 芝加哥首座AI學校開學

1年學費5萬5 每天上課2小時 芝加哥首座AI學校開學

熱門新聞

ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08
Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

2026-10-06 20:42
華人快遞三次爬陡峭石梯，把東西搬到顧客家中，收到的小費比基本薪水還高。（圖／受訪者提供）

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

2026-10-09 21:24

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事