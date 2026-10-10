鳳凰城千人慶雙十 無人機秀點亮夜空

積婆分享社於日前舉辦「台灣日同樂會」，吸引超過150位大鳳凰城地區台灣家庭與民眾參與。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 鳳凰城雙十國慶活動在ASU West Valley校區盛大登場，無人機秀與台灣特色攤位吸引上千人參與，也展現當地台灣社群的凝聚力。

鳳凰城台北姊妹市主辦的中華民國 雙十國慶活動，日前在亞利桑納州大（ASU）West Valley校區登場，吸引上千民眾同歡。今年活動規模較往年更盛大，除了透過無人機 展演呈現台北101、中華民國國旗等台灣代表性意象，現場也集結台灣特色農產、手搖飲、校園文創及專業服務。

今年活動展出內容包括來自高雄的農產果乾、果醬與果醋、陽明交通大學基金會推出的校園文創小書包、加州 台灣食品電商平台Ding-go帶來的台式零嘴，以及台灣專業交友平台「flowgalaxy想想交友」準備的龍山寺姻緣御守等，吸引民眾駐足參觀，也讓當地民眾在歡慶雙十之際，進一步認識台灣的特色產品與多元品牌。

鳳凰城市長Kate Gallego親臨現場走訪各攤位，與參展單位交流。她對來自台灣的交友平台服務感到相當有趣，還特別拿取一個來自龍山寺的姻緣御守，展現台灣文化與當地社群交流的另一種面貌。

前主播李美萱創立的「積婆分享社」也是此次活動的參與單位之一。該社群以大鳳凰城地區台灣太太為主要成員，目前已有超過400人，長期透過生活資訊分享、聚會及交流活動，協助新移居亞利桑納州的台灣家庭熟悉當地環境、建立生活圈，並在異鄉找到歸屬感。

國慶活動前一天，積婆分享社也舉辦「台灣日同樂會」，吸引超過150位大鳳凰城地區台灣家庭與民眾參與。李美萱表示，她到鳳凰城三年多，見證積婆分享社從最初幾位媽媽的生活交流，逐步成長為超過400成員的社群。

鳳凰城台北姊妹市主辦的中華民國雙十國慶慶祝活動，3日晚在亞利桑納州立大學West Valley校區登場，透過無人機展演中華民國國旗等台灣代表性意象。（李美萱提供）

加州台灣食品電商平台Ding-go帶來各式台式零嘴，於「台灣日同樂會」吸引不少媽媽與孩童駐足挑選。（記者謝雨珊／攝影）

今年活動現場洋溢濃濃台灣味，吸引民眾駐足參觀，也讓當地民眾在歡慶雙十之際，進一步認識台灣的特色產品與多元品牌。（李美萱提供）

「積婆分享社」以大鳳凰城地區台灣太太為主要成員，目前已有超過400人，協助新移居亞利桑納州的台灣家庭熟悉當地環境。（記者謝雨珊／攝影）