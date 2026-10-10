州務卿籲提前投票 提供中文協助勿棄權

加州州務卿韋伯8日在美國社群媒體線上簡報會呼籲選民提前投票，善用中文等多語言協助，勿因疑惑或恐懼放棄投票權利。（線上會議截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 加州州務卿韋伯呼籲選民提前投票，並善用中文等多語言服務；她也強調官方已加強投票安全，錯過登記期限者仍可當日登記投票。

11月3日期中選舉將至，加州 州務卿韋伯（Shirley N. Weber）8日在美國社群媒體 （American Community Media）線上簡報會呼籲選民提前投票 ，尤其提醒新入籍公民及英語非母語選民，善用多語言資訊與協助，不要因程序疑惑或擔心遭騷擾而放棄投票。

語言服務是會中關注重點。州務卿辦公室選舉主管Jana Lean表示，州級選民資訊除英文外，另提供九種語言，各縣選務機關也會依當地需要，在辦公室及投票場所提供額外翻譯。依州務卿辦公室資料，服務語言包括中文等；華語選民可致電中文專線800-339-2857，詢問投票問題或索取選民資料。

對於新入籍公民擔心移民暨海關執法局（ICE）人員出現在投票站的傳言，韋伯表示，州府已與地方選務及執法機關合作，維護安全的投票環境。若選民仍有顧慮，她建議使用官方選票投遞箱，將填妥的郵寄選票投入箱內，並提前完成投票。

韋伯強調，恐嚇、騷擾及干擾他人投票是違法行為。選民若遭遇此類情況，應立即告知現場選務人員，或聯絡州務卿辦公室求助。她也鼓勵首次投票、對程序不熟悉的人，事先詢問選務機關，或與朋友同行。

選民登記方面，韋伯提醒，10月19日是此次選舉一般選民登記截止日，但錯過日期不代表失去投票機會。符合資格者仍可在截止日後，至縣選務辦公室或指定投票點辦理當日登記並投票，直到11月3日選舉日；選票須待選務人員核實資格後才會計入。

韋伯表示，加州已登記選民會收到郵寄選票，可選擇寄回、投入官方投遞箱，或親自到投票場所交回。面對聯邦政府相關行動引發的程序疑惑，韋伯表示，此次選舉仍沿用6月初選的投票方式，民眾不要被錯誤資訊誤導。

針對因出差或旅遊而身在海外的選民，韋伯表示，可聯絡辦公室了解申請及投票安排。她也提醒，住在輔助生活機構的長者仍有投票權，需要協助者可透過機構、家屬或州務卿辦公室尋求支援。

韋伯呼籲選民預先制定投票計畫，及早處理疑問與障礙，不要等到最後一刻。她說，每個人都只有一票，「只要你使用它，你的選票就和我的一樣有力量」。