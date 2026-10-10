蒙市教堂再遭破壞 華人教友憂心

不少華人教友聚集的蒙市聖湯瑪斯天主堂10月3日發生破壞事件。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙特利公園市聖湯瑪斯天主堂戶外祈禱區再遭破壞，教友憂心反覆發生的治安問題；警方則建議透過平台申請巡邏與登記攝影機協助查案。

南加不少華人 教友聚集的蒙特利公園市 聖湯瑪斯天主堂（St. Thomas Aquinas Catholic Church），日前發生破壞事件。知情人士表示，教堂前門旁的戶外祈禱區內，多個蠟燭容器遭打破，蠟油被潑灑在地。該地已多次遭人破壞，讓教友感到難過。

一華人教友指出，遭破壞的地點並非教堂室內，而是靠近前門、停車場旁的一處祈禱空間。教友平時會在此點蠟燭、擺放鮮花。該區沒有門禁，外人可以自由出入，雖然設有監視器，但目前仍無法確認破壞者身分。

據其回憶，當天上午教友曾在教堂參加活動及開會，下午才發現祈禱區遭破壞。他表示，去年也曾發生類似事件，但已記不清具體時間。

該教友還表示，平時晚間有遊民在這處戶外空間過夜，但目前無法確認此次破壞是否與他們有關。對行為人的身分及動機，仍沒有確切資訊。

他還指出，教堂方面曾就破壞報警，警方也會前來巡邏。不過，警員不可能全天候守在教堂，反覆發生的破壞行為，仍讓教友感到困擾。

針對社區治安疑慮，根據蒙市警局官網，民眾可透過Citizen RIMS公共資訊平台提出「加強巡邏」申請，向警方反映所在街區問題，由警員在勤務允許時增加巡邏。該平台也提供犯罪及警務活動地圖，可輸入特定地址，查看周邊近期事件，並依事件類型篩選，了解附近情況。

對監視器的運用，警方另提供住宅及商家攝影機自願登記服務。附近發生案件時，調查人員可依登記資料聯繫攝影機持有人，詢問是否有相關影像。警方強調，登記不代表警員能直接或遠端查看攝影機，也不是即時監控服務，而是協助辦案人員掌握附近可能有哪些影像來源。

根據官網，聖湯瑪斯天主堂位於蒙市South Atlantic Boulevard 1501號，提供國語及粵語彌撒，並設有華人辦公室。該網站的堂區簡史記載，堂區成立於1960年，現有教堂於1963年首次舉行彌撒，1992年開始定期舉行中文彌撒。