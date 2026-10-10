擺脫老店熄燈、街巷冷清…華埠變身「全美最酷」

沿途仍能見到販售竹編帽子的小商販，以及擺著中華文化紀念品的商店。（記者劉子為╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯華埠因新餐飲、畫廊與夜生活興起，被Time Out選為2026年全球第四、全美最高的最酷街區，但老店退場、華人客群外移與傳統商業困境仍未解。

洛杉磯華埠 的老店接連熄燈，另一批客人卻開始為它而來。他們到這裡看展覽、吃新式料理，入夜後走進酒吧。這片曾因生意蕭條、長者住房困境登上新聞的街區，最近被Time Out列為2026年全球第四、全美排名最高的「最酷街區」。有人惋惜它失去昔日的人氣，有人卻覺得它正變得有趣。

本報記者日前走訪，與兩、三年前相比，華埠確實多了不少新去處。Café Triste、Firstborn等餐飲空間，以及畫廊、酒吧、咖啡店、糕點店等。沿途仍能見到販售竹編帽子的小商販，以及擺著中華文化紀念品的商店。傳統生意沒有全部消失，新店也未填滿所有空缺。這其中部分商家只在夜晚營業，白天的街巷仍有些冷清。

白人訪客Kyle第一次走進華埠，是因為一場派對。他在朋友介紹下走進華埠的Café Tondo，他記得橋下帶點粗獷的環境、設計漂亮的酒吧，以及擠滿人的空間。當晚，一場搏擊賽事被投影在外牆上，客人一邊喝酒，一邊看比賽。

在他印象中，當晚客人以非亞裔為主，像是平常會在銀湖（Silverlake）、高地公園（Highland Park）一帶活動的人群。此後，他又多次到Charlie James畫廊參加展覽開幕，也曾在Human Resources看電影放映與表演。這些規模親近、帶點古怪趣味的空間，成了他認識華埠的入口。

Time Out的導覽，提供了一條不同於傳統華埠遊覽方式的路線：喝咖啡、逛精品店與畫廊、吃炸雞或漢堡，最後小酌一杯。這份導覽也保留鳳凰餅家等老店與農曆新年活動，將它們與新餐飲、夜生活並列。

街區的外貌，則沒有隨用途一起完全改變。記者走訪所見，一些新商家沿用原有建築，藝術活動空間Human Resources仍保留影城戲院留下的招牌。招牌留在原處，裡面的活動與觀眾，已與過去不同。

在華埠活動三、四十年的洛杉磯中華總商會會長莊佩源，看見的變化是客人換了。他說，近年商家與業主朋友都告訴他，非華裔客人增加很多。知名炸雞店和其他新餐廳把人吸引進來，他認為是好事；但傳統中餐與商店，並沒有同樣明顯的發展。

本報2025年8月曾報導，經營18年的餘華超市宣布歇業；今年2月也報導，經營近50年的中餐廳新新新（Lucky Deli）已停業。生意下滑、租金壓力、經營轉折…每一家老店的退場，都有各自的經過。

「華人為什麼不來華埠了？」莊佩源說，許多人更願意到蒙特利公園市、阿罕布拉等地，停車方便，中餐選擇也更多。

另一個變化發生在業主家庭裡。他指出，華埠仍有不少華人業主，部分已交由在美國出生長大的第二、第三代經營。他們講英語，與非華裔客人溝通沒有障礙，經營方式也較美國化。

莊佩源認為，華埠要保留中華文化，還需要商家與社區合作。他提到，停車問題討論多年仍未解決，過去部分店面長期空置，業主不出售、不出租，也未作改變。對於畫廊帶來的人潮，他則持保留態度：喜歡藝術的人會前來，但未必順道光顧其他商家。

他說，新店能賺錢、帶來客人，值得歡迎；然而，新店的人氣能否帶動傳統商店的生意，仍是一個問題。

華埠新開了多家畫廊，一位白人受訪者指出，曾多次到Charlie James畫廊參加展覽開幕。（記者劉子為╱攝影）

位於華埠的餐廳Firstborn在Yelp的2026年「最佳新餐廳」榜單中排名第二。（記者劉子為╱攝影）

一些新商家沿用原有建築，藝術活動空間Human Resources仍保留影城戲院留下的招牌。（記者劉子為╱攝影）

與兩三年前相比，華埠確實多了不少新的去處，比如咖啡店、文具店等。（記者劉子為╱攝影）

洛杉磯華埠最近被Time Out列為2026年全球第四、全美排名最高的「最酷街區」。有人惋惜它失去昔日的人氣，有人卻覺得它正變得有趣。（記者劉子為╱攝影）