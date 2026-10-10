我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓大邱商業大樓天花板突坍塌 66人驚險逃生 38人受傷

泰勒絲豪宅築圍欄爆爭議 鄰居酸「她明年可能就搬走了」

擺脫老店熄燈、街巷冷清…華埠變身「全美最酷」

記者劉子為╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沿途仍能見到販售竹編帽子的小商販，以及擺著中華文化紀念品的商店。（記者劉子為╱攝...
沿途仍能見到販售竹編帽子的小商販，以及擺著中華文化紀念品的商店。（記者劉子為╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯華埠因新餐飲、畫廊與夜生活興起，被Time Out選為2026年全球第四、全美最高的最酷街區，但老店退場、華人客群外移與傳統商業困境仍未解。

洛杉磯華埠的老店接連熄燈，另一批客人卻開始為它而來。他們到這裡看展覽、吃新式料理，入夜後走進酒吧。這片曾因生意蕭條、長者住房困境登上新聞的街區，最近被Time Out列為2026年全球第四、全美排名最高的「最酷街區」。有人惋惜它失去昔日的人氣，有人卻覺得它正變得有趣。

本報記者日前走訪，與兩、三年前相比，華埠確實多了不少新去處。Café Triste、Firstborn等餐飲空間，以及畫廊、酒吧、咖啡店、糕點店等。沿途仍能見到販售竹編帽子的小商販，以及擺著中華文化紀念品的商店。傳統生意沒有全部消失，新店也未填滿所有空缺。這其中部分商家只在夜晚營業，白天的街巷仍有些冷清。

白人訪客Kyle第一次走進華埠，是因為一場派對。他在朋友介紹下走進華埠的Café Tondo，他記得橋下帶點粗獷的環境、設計漂亮的酒吧，以及擠滿人的空間。當晚，一場搏擊賽事被投影在外牆上，客人一邊喝酒，一邊看比賽。

在他印象中，當晚客人以非亞裔為主，像是平常會在銀湖（Silverlake）、高地公園（Highland Park）一帶活動的人群。此後，他又多次到Charlie James畫廊參加展覽開幕，也曾在Human Resources看電影放映與表演。這些規模親近、帶點古怪趣味的空間，成了他認識華埠的入口。

Time Out的導覽，提供了一條不同於傳統華埠遊覽方式的路線：喝咖啡、逛精品店與畫廊、吃炸雞或漢堡，最後小酌一杯。這份導覽也保留鳳凰餅家等老店與農曆新年活動，將它們與新餐飲、夜生活並列。

街區的外貌，則沒有隨用途一起完全改變。記者走訪所見，一些新商家沿用原有建築，藝術活動空間Human Resources仍保留影城戲院留下的招牌。招牌留在原處，裡面的活動與觀眾，已與過去不同。

在華埠活動三、四十年的洛杉磯中華總商會會長莊佩源，看見的變化是客人換了。他說，近年商家與業主朋友都告訴他，非華裔客人增加很多。知名炸雞店和其他新餐廳把人吸引進來，他認為是好事；但傳統中餐與商店，並沒有同樣明顯的發展。

本報2025年8月曾報導，經營18年的餘華超市宣布歇業；今年2月也報導，經營近50年的中餐廳新新新（Lucky Deli）已停業。生意下滑、租金壓力、經營轉折…每一家老店的退場，都有各自的經過。

「華人為什麼不來華埠了？」莊佩源說，許多人更願意到蒙特利公園市、阿罕布拉等地，停車方便，中餐選擇也更多。

另一個變化發生在業主家庭裡。他指出，華埠仍有不少華人業主，部分已交由在美國出生長大的第二、第三代經營。他們講英語，與非華裔客人溝通沒有障礙，經營方式也較美國化。

莊佩源認為，華埠要保留中華文化，還需要商家與社區合作。他提到，停車問題討論多年仍未解決，過去部分店面長期空置，業主不出售、不出租，也未作改變。對於畫廊帶來的人潮，他則持保留態度：喜歡藝術的人會前來，但未必順道光顧其他商家。

他說，新店能賺錢、帶來客人，值得歡迎；然而，新店的人氣能否帶動傳統商店的生意，仍是一個問題。

華埠新開了多家畫廊，一位白人受訪者指出，曾多次到Charlie James畫廊參...
華埠新開了多家畫廊，一位白人受訪者指出，曾多次到Charlie James畫廊參加展覽開幕。（記者劉子為╱攝影）

位於華埠的餐廳Firstborn在Yelp的2026年「最佳新餐廳」榜單中排名第...
位於華埠的餐廳Firstborn在Yelp的2026年「最佳新餐廳」榜單中排名第二。（記者劉子為╱攝影）

一些新商家沿用原有建築，藝術活動空間Human Resources仍保留影城戲院...
一些新商家沿用原有建築，藝術活動空間Human Resources仍保留影城戲院留下的招牌。（記者劉子為╱攝影）

與兩三年前相比，華埠確實多了不少新的去處，比如咖啡店、文具店等。（記者劉子為╱攝...
與兩三年前相比，華埠確實多了不少新的去處，比如咖啡店、文具店等。（記者劉子為╱攝影）

洛杉磯華埠最近被Time Out列為2026年全球第四、全美排名最高的「最酷街區...
洛杉磯華埠最近被Time Out列為2026年全球第四、全美排名最高的「最酷街區」。有人惋惜它失去昔日的人氣，有人卻覺得它正變得有趣。（記者劉子為╱攝影）

精華 FAQ

  • 因為近年出現不少新餐飲、酒吧、咖啡店與畫廊，吸引更多年輕與非亞裔客人，加上仍保留部分老店和文化活動，讓它兼具傳統與新潮，因而入選Time Out榜單。

  • 新客群多為非亞裔，常因派對、展覽開幕、電影放映或夜間小酌而來，活動場域集中在Café Tondo、Charlie James畫廊、Human Resources等較有個性的空間。

  • 莊佩源認為新店帶來客人是好事，但傳統中餐與老店並未同步成長，華人也因停車與餐飲選擇而外移到蒙特利公園市、阿罕布拉，華埠能否真正受惠仍有疑問。

華埠 洛杉磯

上一則

兩套經濟並陳有歡喜有擔憂 新街區新活力 老店歇業生活不便利

下一則

小費比工資多 華人快遞月入最高可近萬

延伸閱讀

華埠Firstborn 全美最佳新餐廳第二

華埠Firstborn 全美最佳新餐廳第二
屋崙華埠兩年來首迎新餐館 「瓊之家」台山味熱鬧開幕

屋崙華埠兩年來首迎新餐館 「瓊之家」台山味熱鬧開幕
華埠文化廣場將重建 租戶需明年3月前搬離

華埠文化廣場將重建 租戶需明年3月前搬離
從找歸屬到搭平台 孫眸惠10月3日邀民眾上「團圓桌」

從找歸屬到搭平台 孫眸惠10月3日邀民眾上「團圓桌」
華埠過中秋佳節 孩子提燈籠傳承習俗

華埠過中秋佳節 孩子提燈籠傳承習俗
華埠募款拚芝加哥市長 詹雅斯談房產稅治安

華埠募款拚芝加哥市長 詹雅斯談房產稅治安

熱門新聞

好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08
Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

2026-10-06 20:42

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應