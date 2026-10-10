兩套經濟並陳有歡喜有擔憂 新街區新活力 老店歇業生活不便利

伴隨洛杉磯華埠的老店熄燈、新店開業，部分長期居民得離開華埠，才能買齊日常食物。（記者劉子為╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯華埠在新店進駐後更熱鬧，但老店關閉、租金上升，讓長期居民與長者採買更困難，社區正面臨新活力與生活便利並存的矛盾。

獲評「全美最酷街區」之一的洛杉磯華埠 ，正不斷迎來新訪客。但部分長期居民卻得離開華埠，才能買齊日常食物。街區的新人氣，與長者居民的生活便利，正背向而馳。

1998年起住在華埠格蘭公寓的住戶徐象天，並不排斥新店。她好奇去過，覺得很好，也樂見年輕客人增加，形容那是「與時俱進的新生活方式」。但談起老店離開，她說：「給我的生活造成很大的困擾。」

饅頭、餛飩、肉類、新鮮蔬果與調料，都是她習慣購買的東西，如今在華埠已難買齊。她不開車，要到蒙特利公園市 等地採購，只能拉著小車搭巴士，有時還要轉車，「一趟下來十分辛苦。」

她稱讚新店，也懷念過去熱鬧的華埠。看著熟悉商鋪關閉、居民搬往其他華人聚居區，她擔心自己住了多年的華埠逐漸消失。

住在華埠50多年的Willie Wong，也把歡迎與擔憂放在一起。「新商家只要能為華埠帶來活力，就是好事。」參與社區巡守的他，見過店鋪接連關閉後的冷清街道，認為有人氣總比沒有好，不過他也擔心街區轉型帶來的租金壓力。

華埠公平發展聯盟（CCED）創辦人張景雄形容華埠存在「兩套經濟」：新客群光顧新潮商家，長期居住、只會一種語言的居民依賴傳統小店，兩者較少交集。

CCED指出，失去大型市場後，居民必須到更遠地方採買，或走訪多家小店才能買齊所需。聯盟成員曾見過長者推著購物車搭巴士到外區買菜，也有居民開始避開部分變得新潮的區域，因為那些地方讓他們感到陌生。

聯盟認為，華埠的商業環境愈來愈偏向較富裕的新客群，原有移民小商家則面臨搬遷與經營壓力。部分商家遷往華埠其他地方，部分離開；店面空置，也影響街上的人流。

住屋是另一層壓力。CCED表示，曾協助多棟面臨加租問題的住宅；華埠一些新建公寓的租金，也讓不少長期居住的移民居民難以負擔。

如何讓新舊商家共存？CCED主張，新商家應考慮原有勞工階層居民的語言與價格需求，規劃也應顧及街區歷史，避免鼓勵拆除現有建築、興建居民負擔不起的住宅。

傳統小店也需要有人推廣。CCED提出，可透過活動與社群媒體吸引客人，甚至舉辦海南雞或豆腐料理比賽。聯盟過去曾在聖誕節前舉辦支持在地商家的活動，希望把生意帶進那些仍服務老街坊的小店。

一位長期居民指出，許多中餐食材和調味料，如今在華埠已難以買齊。因為她不開車，要搭巴士到蒙特利公園市等地採購。（記者劉子為╱攝影）

CCED表示，曾協助多棟面臨加租問題的住宅；華埠一些新建公寓的租金，也讓不少長期居住的移民居民難以負擔。（記者劉子為╱攝影）