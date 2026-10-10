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25億遊民經費斷鏈 洛市長認混亂

記者張庭瑜／綜合報導
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洛杉磯25億元遊民經費管理惹議，市長貝斯坦言體系混亂超乎預期。（本報檔案照／記者...
洛杉磯25億元遊民經費管理惹議，市長貝斯坦言體系混亂超乎預期。（本報檔案照／記者趙健攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯遊民經費管理與監督失靈引發爭議，市長貝斯坦承體系混亂超乎預期，並將責任部分歸因於市縣權責不清，強調將調整架構以改善治理。

洛杉磯遊民服務管理局（LAHSA）因25億元經費的管理與監督問題備受質疑，市長貝斯（Karen Bass）近日坦言，遊民服務體系的混亂程度，遠超她上任前的預期。距離市長選舉不到四周，貝斯除為遊民政策辯護，也回應聯邦移民執法、市警局局長去留及野火重建等爭議。

ABC 7電視台報導，遊民服務管理局近期因25億元資金缺乏清楚的追蹤紀錄遭批評，另有遊民服務承包商涉嫌侵占數千萬元被捕。貝斯表示，上任前雖已知道制度存在問題，卻未料到整個體系運作失調的程度如此嚴重。她說，目前沒有市府或縣府員工涉及直接竊取公款；但被追問由誰審核合約、核准付款時，她承認責任可能涉及管理局內部行政人員，卻無法立即指出具體負責者。

對監督為何失靈，貝斯將部分原因歸於市府與縣府權責不清。她指出，過去沒有單一機構統籌遊民事務，合約及付款文件在市、縣之間反覆流轉，增加監督難度。她以選民通過的HHH提案為例，洛杉磯市納稅人出資興建約1萬個住宅單位，多數在她上任前完工，但入住對象卻由縣府決定，市府無權安排。

貝斯表示，目前正推動調整管理架構，希望由市府直接負責洛杉磯市內的遊民事務。她強調，市府已協助超過2萬3000人離開街頭，學校附近的遊民營地也有減少。然而，今年洛杉磯遊民人數不減反增，政策成效仍面臨檢視。

近期民調顯示，約30%洛杉磯選民尚未決定支持對象。貝斯坦言，野火對她的施政形象造成負面影響，尤其在仍有不少選民未表態的洛杉磯西區。不過，她強調災區重建已有進展，目前有1000棟住宅正在施工，部分居民也已開始返回家園。談到未來政治生涯，貝斯表示，擔任洛杉磯市長是她一生難得的榮幸，也將是她最後一份公職，未來不會再競選其他職位。

精華 FAQ

  • 因為外界指出這筆遊民資金缺乏清楚追蹤紀錄，且有承包商涉嫌侵占數千萬元被捕，顯示監督與付款審核機制出現嚴重漏洞。

  • 她表示，關鍵在於市府與縣府權責不清，過去又沒有單一機構統籌遊民事務，導致合約與付款文件在兩方之間反覆流轉，增加監督難度。

  • 她承認野火影響施政形象，但強調重建已見進展，也說洛杉磯市長是她最後一份公職，未來不會再競選其他職位。

遊民 移民 野火

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