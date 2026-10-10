10/24橙縣藝術團 梁華獨唱音樂會

橙縣藝術團主辦的「以歌會友、以樂傳情」2026梁華個人獨唱音樂會，將於10月24日舉行。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 橙縣藝術團將於10月24日在Placentia舉辦梁華獨唱音樂會，結合多元唱法、爵士樂隊與中國民樂，並融入瑜伽等跨界藝術元素。

橙縣 藝術團主辦的「以歌會友、以樂傳情」2026梁華個人獨唱音樂會，將於10月24日在Placentia的PYLUSD表演藝術中心舉行，梁華將以美聲、民族及流行三種唱法，結合爵士樂 隊與中國民樂，呈現融合中西音樂元素的音樂會。

梁華表示，她除歌唱表演，音樂會亦將融入瑜伽等跨界藝術元素，力求以不同形式呈現音樂與身心藝術的結合。

梁華畢業於星海音樂學院，2023年曾擔任《中國好聲音 》美國賽區評委導師。在聲樂比賽方面，曾獲美國國際聲樂大賽專業組古典唱法第一名，並曾受邀卡內基音樂廳演出。她表示，舉辦這場個人音樂會是送給自己和華人社區的禮物，希望在人生不同階段留下屬於自己的印記與色彩。

橙縣藝術團主辦的「以歌會友、以樂傳情」2026梁華個人獨唱音樂會日前發布，訂於10月24日舉行。（記者張宏／攝影）

橙縣藝術團團長李振濤擔任音樂會藝術總監，他持續為梁華提供聲樂方面指導，見證梁華在演唱上的進步。演出將以現場爵士樂隊與中國民樂相結合，曲目風格多元，希望為觀眾帶來不同於傳統獨唱音樂會的聆聽體驗。

森林湖市議員于淼、橙縣華人聯合會會長兼女高音王芯瑀，及美華聯榮譽主席團主席鹿強、名譽主席林日昇、董事會常務主席熊文勝、執行主席王蜀、常務副主席楊弼和男高音李凌利、美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉、越劇藝術家鄔素斐、歌手李剛、南加華人瑜伽協會會長姚鴻雁、加州愛樂樂團團長徐佰生等人，到新聞發布會上表達支持。