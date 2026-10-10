我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲豪宅築圍欄爆爭議 鄰居酸「她明年可能就搬走了」

美股又逼近新高 台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

10/24橙縣藝術團 梁華獨唱音樂會

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
橙縣藝術團主辦的「以歌會友、以樂傳情」2026梁華個人獨唱音樂會，將於10月24...
橙縣藝術團主辦的「以歌會友、以樂傳情」2026梁華個人獨唱音樂會，將於10月24日舉行。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

橙縣藝術團將於10月24日在Placentia舉辦梁華獨唱音樂會，結合多元唱法、爵士樂隊與中國民樂，並融入瑜伽等跨界藝術元素。

橙縣藝術團主辦的「以歌會友、以樂傳情」2026梁華個人獨唱音樂會，將於10月24日在Placentia的PYLUSD表演藝術中心舉行，梁華將以美聲、民族及流行三種唱法，結合爵士樂隊與中國民樂，呈現融合中西音樂元素的音樂會。

梁華表示，她除歌唱表演，音樂會亦將融入瑜伽等跨界藝術元素，力求以不同形式呈現音樂與身心藝術的結合。

梁華畢業於星海音樂學院，2023年曾擔任《中國好聲音》美國賽區評委導師。在聲樂比賽方面，曾獲美國國際聲樂大賽專業組古典唱法第一名，並曾受邀卡內基音樂廳演出。她表示，舉辦這場個人音樂會是送給自己和華人社區的禮物，希望在人生不同階段留下屬於自己的印記與色彩。

橙縣藝術團主辦的「以歌會友、以樂傳情」2026梁華個人獨唱音樂會日前發布，訂於1...
橙縣藝術團主辦的「以歌會友、以樂傳情」2026梁華個人獨唱音樂會日前發布，訂於10月24日舉行。（記者張宏／攝影）

橙縣藝術團團長李振濤擔任音樂會藝術總監，他持續為梁華提供聲樂方面指導，見證梁華在演唱上的進步。演出將以現場爵士樂隊與中國民樂相結合，曲目風格多元，希望為觀眾帶來不同於傳統獨唱音樂會的聆聽體驗。

森林湖市議員于淼、橙縣華人聯合會會長兼女高音王芯瑀，及美華聯榮譽主席團主席鹿強、名譽主席林日昇、董事會常務主席熊文勝、執行主席王蜀、常務副主席楊弼和男高音李凌利、美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉、越劇藝術家鄔素斐、歌手李剛、南加華人瑜伽協會會長姚鴻雁、加州愛樂樂團團長徐佰生等人，到新聞發布會上表達支持。

精華 FAQ

  • 音樂會名稱為「以歌會友、以樂傳情」2026梁華個人獨唱音樂會，將於10月24日在Placentia的PYLUSD表演藝術中心登場，由橙縣藝術團主辦。

  • 梁華將以美聲、民族及流行3種唱法演唱，並結合現場爵士樂隊與中國民樂，呈現中西融合、曲風多元的獨唱音樂會，強調不同於傳統形式的聆聽體驗。

  • 梁華畢業於星海音樂學院，曾任《中國好聲音》美國賽區評委導師，也獲國際聲樂大賽獎項並登上卡內基音樂廳。她表示，這場音樂會是送給自己和華人社區的禮物。

橙縣 爵士樂 中國好聲音

上一則

開口問才有 五項郵輪隱藏免費服務 讓行程更舒適

下一則

蒙市公車專用道獲批 一般車尖峰禁行

延伸閱讀

「明月共笙歌」音樂會 多元表演奏出離合悲歡

「明月共笙歌」音樂會 多元表演奏出離合悲歡
花好月圓中秋音樂會 座無虛席

花好月圓中秋音樂會 座無虛席
紐約中國當代音樂節「尋夢」 卡內基開幕

紐約中國當代音樂節「尋夢」 卡內基開幕
華人合唱節登場 8團法拉盛獻唱

華人合唱節登場 8團法拉盛獻唱
愛樂+王羽佳 新樂季登場

愛樂+王羽佳 新樂季登場
橙縣台灣嘉年華 萬人逛廟會

橙縣台灣嘉年華 萬人逛廟會

熱門新聞

好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08
Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

2026-10-06 20:42

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應