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10/11無車日 洛市多條道路變快閃公園

記者子為／洛杉磯報導
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洛杉磯市中心多條道路10月11日將暫時告別汽車，變身長達6.5哩的大型「快閃公園...
洛杉磯市中心多條道路10月11日將暫時告別汽車，變身長達6.5哩的大型「快閃公園」。（主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯10月11日舉辦第68屆無車街道活動，6.5哩路線串聯多個社區，民眾可免費以步行、騎車等方式參與。

洛杉磯市中心多條道路10月11日將暫時告別汽車，變身長達6.5哩的大型「快閃公園」。民眾可免費步行、慢跑、騎自行車或滑輪，沿途穿越華埠、小東京等多個歷史社區，以不同方式重新探索洛杉磯。

第68屆無車街道活動「洛杉磯之心」（CicLAvia–Heart of LA）將於當天上午9時至下午4時舉行，同時慶祝主辦組織CicLAvia成立16周年。活動不限年齡及身體能力，參加者無須報名，可從路線任何地點加入，步行、騎車、滑板、慢跑，也可在沿途休息或觀看活動。

全長6.5哩的路線串聯回聲公園（Echo Park）、洛杉磯市中心、華埠、小東京、及播佑岡。民眾可沿途造訪商家、文化景點及歷史建築，在沒有汽車行駛的街道上探索不同社區。

沿線設有四個活動中心。回聲公園活動中心位於Echo Park Lake南側、Glendale Boulevard旁的Bellevue Avenue；華埠活動中心位於North Broadway、College Street以北；小東京活動中心位於South Central Avenue、1st Street以南；Mariachi Plaza活動中心則位於1st Street、South Boyle Avenue以東。

各活動中心均屬步行區，騎自行車及使用其他代步工具者必須下車。現場提供免費親子活動、飲水補充站、基本自行車維修、自行車停放區、座位、洗手間及急救服務，民眾還可在服務台登記免費搭乘人力車。

活動以人力移動方式為主，電動滑板車、懸浮滑板、電動獨輪車、摩托車及其他非人力車輛均不得進入。手動及電動輪椅不受限制。

精華 FAQ

  • 活動將於10月11日上午9時至下午4時舉行，路線全長6.5哩，串聯回聲公園、洛杉磯市中心、華埠、小東京及播佑岡等地。

  • 參加者無須報名，可從路線任何地點加入，並可免費步行、慢跑、騎自行車或滑輪，也能沿途休息、逛店或觀看活動。

  • 四個活動中心都設步行區，提供親子活動、飲水、維修、停車、座位、洗手間與急救等服務；電動滑板車、懸浮滑板、電動獨輪車及摩托車不得進入。

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