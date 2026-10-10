蒙市公車專用道獲批 一般車尖峰禁行
蒙特利公園市核准SGV Forward快速建設公車專用道，將在大西洋大道與嘉偉大道設示範路段，尖峰時段限制一般車通行，盼在2028年奧運前先行上路。
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蒙特利公園市核准SGV Forward快速建設公車專用道，將在大西洋大道與嘉偉大道設示範路段，尖峰時段限制一般車通行，盼在2028年奧運前先行上路。
蒙特利公園市議會日前通過「聖蓋博谷前進」（SGV Forward）快速公車捷運計畫，將在大西洋大道（Atlantic Boulevard）及嘉偉大道（Garvey Avenue）設置兩段「快速建設」公車專用道，計畫在2028年洛杉磯奧運前投入使用。
SGV Forward是聖蓋博谷政府協會推動的公車捷運系統（Bus Rapid Transit，BRT），規畫連接波莫那（Pomona）與蒙特利公園，主要沿聖蓋博谷東西向行駛，並銜接洛杉磯捷運A線及E線。計畫內容包括在部分路段設置公車專用道、減少停靠站、提供交通號誌優先及增加發車班次，以改善聖蓋博谷南部居民的公共交通選擇。
整項工程由洛杉磯縣大都會交通局（Metro）M提案（Measure M）提供6億3500萬元經費，取代先前已取消、沿60號高速公路延伸E線輕軌的計畫。完整BRT路線預計2035年完工。
為讓民眾提前體驗BRT服務，沿線多個城市先推動「快速建設」示範路段，透過道路標線及號誌等方式，在無須大規模施工的情況下，較快完成公車專用道。艾爾蒙地、南艾爾蒙地及羅斯密近期均已批准各自路段，蒙特利公園則成為最新批准計畫的城市。
若各路段順利完成，加上Valley Boulevard的相關改善工程，預計可形成一條從拉朋地延伸至東洛杉磯、全長約七哩的連續公車專用道。
專用道僅在交通尖峰時段限制一般車輛使用，時間分別為上午7時至9時及下午4時至7時。在這些時段內，車道將供公車及自行車通行。
蒙市境內兩段示範路線分別位於大西洋大道及嘉偉大道。大西洋大道路段的專用道將沿道路外側及路緣設置；嘉偉大道路段則採道路側邊車道設計。
市議會通過的是「聖蓋博谷前進」SGV Forward快速公車捷運計畫，屬於聖蓋博谷政府協會推動的BRT系統，目標是改善區內東西向公共運輸並銜接捷運A線與E線。 示範路段位於大西洋大道與嘉偉大道兩處；大西洋大道採道路外側及路緣設置，嘉偉大道則使用道路側邊車道設計，屬於以標線與號誌快速完成的建設方式。 專用道只在上午7時至9時、下午4時至7時的尖峰時段限制一般車輛使用，供公車與自行車通行；完整BRT路線則預計2035年完工，示範路段希望在2028年洛杉磯奧運前投入使用。
精華 FAQ
市議會通過的是「聖蓋博谷前進」SGV Forward快速公車捷運計畫，屬於聖蓋博谷政府協會推動的BRT系統，目標是改善區內東西向公共運輸並銜接捷運A線與E線。
示範路段位於大西洋大道與嘉偉大道兩處；大西洋大道採道路外側及路緣設置，嘉偉大道則使用道路側邊車道設計，屬於以標線與號誌快速完成的建設方式。
專用道只在上午7時至9時、下午4時至7時的尖峰時段限制一般車輛使用，供公車與自行車通行；完整BRT路線則預計2035年完工，示範路段希望在2028年洛杉磯奧運前投入使用。
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