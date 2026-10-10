蒙市公車專用道獲批 一般車尖峰禁行

SGV Forward快速公車捷運計畫示意圖，展示蒙市大西洋大道不同路段的公車與自行車專用道配置。（SGV Forward）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙特利公園市核准SGV Forward快速建設公車專用道，將在大西洋大道與嘉偉大道設示範路段，尖峰時段限制一般車通行，盼在2028年奧運前先行上路。

蒙特利公園 市議會日前通過「聖蓋博谷前進」（SGV Forward）快速公車捷運計畫，將在大西洋大道（Atlantic Boulevard）及嘉偉大道（Garvey Avenue）設置兩段「快速建設」公車專用道，計畫在2028年洛杉磯奧運 前投入使用。

SGV Forward是聖蓋博谷政府協會推動的公車捷運系統（Bus Rapid Transit，BRT），規畫連接波莫那（Pomona）與蒙特利公園，主要沿聖蓋博谷東西向行駛，並銜接洛杉磯捷運A線及E線。計畫內容包括在部分路段設置公車專用道、減少停靠站、提供交通號誌優先及增加發車班次，以改善聖蓋博谷南部居民的公共交通選擇。

整項工程由洛杉磯縣大都會交通局（Metro）M提案（Measure M）提供6億3500萬元經費，取代先前已取消、沿60號高速公路延伸E線輕軌的計畫。完整BRT路線預計2035年完工。

為讓民眾提前體驗BRT服務，沿線多個城市先推動「快速建設」示範路段，透過道路標線及號誌等方式，在無須大規模施工的情況下，較快完成公車專用道。艾爾蒙地、南艾爾蒙地及羅斯密近期均已批准各自路段，蒙特利公園則成為最新批准計畫的城市。

若各路段順利完成，加上Valley Boulevard的相關改善工程，預計可形成一條從拉朋地延伸至東洛杉磯、全長約七哩的連續公車專用道。

專用道僅在交通尖峰時段限制一般車輛使用，時間分別為上午7時至9時及下午4時至7時。在這些時段內，車道將供公車及自行車通行。

蒙市境內兩段示範路線分別位於大西洋大道及嘉偉大道。大西洋大道路段的專用道將沿道路外側及路緣設置；嘉偉大道路段則採道路側邊車道設計。