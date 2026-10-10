我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲豪宅築圍欄爆爭議 鄰居酸「她明年可能就搬走了」

美股又逼近新高 台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

蒙市公車專用道獲批 一般車尖峰禁行

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
SGV Forward快速公車捷運計畫示意圖，展示蒙市大西洋大道不同路段的公車與...
SGV Forward快速公車捷運計畫示意圖，展示蒙市大西洋大道不同路段的公車與自行車專用道配置。（SGV Forward）

AI摘要

文章摘要整理：

蒙特利公園市核准SGV Forward快速建設公車專用道，將在大西洋大道與嘉偉大道設示範路段，尖峰時段限制一般車通行，盼在2028年奧運前先行上路。

蒙特利公園市議會日前通過「聖蓋博谷前進」（SGV Forward）快速公車捷運計畫，將在大西洋大道（Atlantic Boulevard）及嘉偉大道（Garvey Avenue）設置兩段「快速建設」公車專用道，計畫在2028年洛杉磯奧運前投入使用。

SGV Forward是聖蓋博谷政府協會推動的公車捷運系統（Bus Rapid Transit，BRT），規畫連接波莫那（Pomona）與蒙特利公園，主要沿聖蓋博谷東西向行駛，並銜接洛杉磯捷運A線及E線。計畫內容包括在部分路段設置公車專用道、減少停靠站、提供交通號誌優先及增加發車班次，以改善聖蓋博谷南部居民的公共交通選擇。

整項工程由洛杉磯縣大都會交通局（Metro）M提案（Measure M）提供6億3500萬元經費，取代先前已取消、沿60號高速公路延伸E線輕軌的計畫。完整BRT路線預計2035年完工。

為讓民眾提前體驗BRT服務，沿線多個城市先推動「快速建設」示範路段，透過道路標線及號誌等方式，在無須大規模施工的情況下，較快完成公車專用道。艾爾蒙地、南艾爾蒙地及羅斯密近期均已批准各自路段，蒙特利公園則成為最新批准計畫的城市。

若各路段順利完成，加上Valley Boulevard的相關改善工程，預計可形成一條從拉朋地延伸至東洛杉磯、全長約七哩的連續公車專用道。

專用道僅在交通尖峰時段限制一般車輛使用，時間分別為上午7時至9時及下午4時至7時。在這些時段內，車道將供公車及自行車通行。

蒙市境內兩段示範路線分別位於大西洋大道及嘉偉大道。大西洋大道路段的專用道將沿道路外側及路緣設置；嘉偉大道路段則採道路側邊車道設計。

精華 FAQ

  • 市議會通過的是「聖蓋博谷前進」SGV Forward快速公車捷運計畫，屬於聖蓋博谷政府協會推動的BRT系統，目標是改善區內東西向公共運輸並銜接捷運A線與E線。

  • 示範路段位於大西洋大道與嘉偉大道兩處；大西洋大道採道路外側及路緣設置，嘉偉大道則使用道路側邊車道設計，屬於以標線與號誌快速完成的建設方式。

  • 專用道只在上午7時至9時、下午4時至7時的尖峰時段限制一般車輛使用，供公車與自行車通行；完整BRT路線則預計2035年完工，示範路段希望在2028年洛杉磯奧運前投入使用。

蒙特利公園 奧運 洛杉磯

上一則

本周分類信息推薦

下一則

鳳凰城千人慶雙十 無人機秀點亮夜空

延伸閱讀

海灣大橋加強公車專用道執法 違規罰490元

海灣大橋加強公車專用道執法 違規罰490元
火車鳴笛擾民有解 巴洛阿圖打造3處「靜音區」

火車鳴笛擾民有解 巴洛阿圖打造3處「靜音區」
封面故事／秋日來趟廊橋之旅 推薦10個自駕路線

封面故事／秋日來趟廊橋之旅 推薦10個自駕路線
聖蓋博市議員候選人王溫蒂新人新視角 發現城市問題

聖蓋博市議員候選人王溫蒂新人新視角 發現城市問題
完工99%待安檢…LAX電車延至明年載客

完工99%待安檢…LAX電車延至明年載客
堵車費將撥500萬 補助夜間送貨

堵車費將撥500萬 補助夜間送貨

熱門新聞

好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08
Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

2026-10-06 20:42

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應