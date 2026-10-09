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美感恩節國內機票漲3成 回程避尖峰可省不少

記者朱敏梓/綜合報導
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洛杉磯國際機場（LAX）旅客候機示意圖。感恩節假期機票價格上漲，旅遊平台Hopp...
洛杉磯國際機場（LAX）旅客候機示意圖。感恩節假期機票價格上漲，旅遊平台Hopper指出，避開假期後的周日返程，國內來回機票平均每張最多可省約250美元。（LAX）

AI摘要

文章摘要整理：

Hopper指出，今年感恩節與聖誕節美國機票與酒店價格偏高，若避開周日返程並提早預訂，旅客有機會在年底行程中省下不少費用。

感恩節還有近兩個月，假期機票的價差已開始擴大。旅遊平台Hopper於25日公布調查指出，今年感恩節美國國內來回機票平均約402元，比去年上漲31%；若避開假期結束後的周日返程，平均每張來回票最多可省約250美元。

Hopper表示，今年感恩節與聖誕節機票價格均達近10年高點。感恩節國內來回票平均比去年貴95元；聖誕節平均票價約452元，較去年上漲23%。持續偏高的航空燃油成本是票價上漲的原因之一，旅客也比往年更早預訂年底行程。

感恩節前一天、11月25日周三出發，並在假期後的11月29日周日回家，是熱門且較昂貴的安排。Hopper分析，以周日返程的行程計算，國內來回機票平均約604元；改在周一或周二返程，平均約350元，價差最多約250元。不過，旅客也須把多住一晚的酒店及交通費算進去，才能確定整趟旅程是否真的省錢。

無法延後到下周返程的人，可比較感恩節隔天、11月27日「黑色星期五」的航班。當天返程的國內來回票平均約420元，低於周日返程的價格，但也意味著與親友相聚的時間縮短。

出發日同樣影響花費。11月23日周一出發的國內來回票，目前平均約370元，比周三出發便宜約50元；感恩節當天出發的平均票價約371元，也值得列入比較。

聖誕節旅客則要留意節前周末。12月18日至20日出發的機票平均已接近500元，改在聖誕節前的周一或周二出發，平均約440元。12月27日周日返程的票價，也比當周較早返程的航班高約20%。若打算待到新年，1月2日起返程票價平均將升至560元以上。

住宿方面，感恩節期間美國酒店平均每晚約170元，與去年相近；聖誕節期間則約197元，較去年上漲18%。Hopper指出，前往大城市的旅客若對酒店選擇有彈性，節日前24至48小時有時可能遇到降價，但熱門地點也可能沒有合適房間。

Hopper建議，有年底出行計畫的旅客可以先觀察價格，以萬聖節前完成預訂為目標。上述金額是全美航班的平均估算，實際票價會隨航線及訂票時間變動；「最多省250元」是不同返程日期的平均價差，並非每張機票都有的固定折扣。

精華 FAQ

  • Hopper調查顯示，今年感恩節美國國內來回機票平均約402元，較去年上漲31%，約多出95元，價格已接近近10年高點。

  • 11月29日周日返程最貴，平均約604元；若改在周一或周二返程，平均約350元，最多可省約250元，但還要加計多住一晚的住宿與交通成本。

  • 聖誕節機票平均約452元，年增23%，酒店每晚約197元、上漲18%。Hopper建議有年底行程者先觀察價格，並以萬聖節前完成預訂為目標。

聖誕節 感恩節 機票

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