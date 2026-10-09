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新航11月推百道新菜 餐具也客製化

記者張宏／綜合報導
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新加坡航空頭等艙的新菜色。（新加坡航空提供）
新加坡航空頭等艙的新菜色。（新加坡航空提供）

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文章摘要整理：

新加坡航空自11月起升級機上餐飲，推出逾100道新菜、更多酒款與客製化餐具，並搭配客艙、娛樂及地面服務等整體體驗更新。

新加坡航空" rel="260218">新加坡航空升級機上餐飲體驗，11月起陸續推出逾百道新菜，擴充葡萄酒及烈酒選擇，同時為套房、頭等艙及商務艙引入全新客製化餐具，LAX航線專屬菜單尚未公布，但值得期待。

此次升級是整體提升「端到端」旅遊體驗計畫的一環。新航還將陸續推出新一代客艙產品、KrisWorld機上娛樂系統、新款旅客用品、高速網路連接及地面服務等升級項目。

此次餐飲升級涵蓋所有客艙等級，超過100道全新及重新設計的前菜、主菜及甜點，將納入全新的「SIA Chefs' Selection」菜單系列。該系列由新航內部廚師及客座名廚共同研發，並與餐飲合作夥伴攜手打造，菜式融合熟悉的舒適風味、區域特色料理、重新演繹的經典菜式及全新的創意料理。菜單亮點包括新加坡流行的沙拉Fusion Harmony Rojak，配上清爽的櫻花蝦乾和日本黃瓜。同時在某些航程也可香檳醬汁水煮緬因龍蝦。經濟艙餐點包括如Cheng Tng果凍、配肉汁的起司及黑胡椒醬的烤雞胸肉等。

新航客戶體驗高級副總裁Yeoh Phee Teik表示，機上餐飲是整體旅程體驗的重要一環。新航此次重新檢視從菜單設計、季節性食材、烹調方式，到飲品選擇、菜式呈現及客艙服務等各個環節，希望為旅客帶來更加精緻且令人難忘的用餐體驗。

除了菜式升級外，新航也將為套房、頭等艙及商務艙增加新的葡萄酒品牌，並在所有客艙等級提供更多烈酒選擇。同時套房、頭等艙及商務艙旅客也將使用全新客製化餐具。新航與法國奢華餐具品牌Christofle合作設計全新服務餐具，並將新航標誌性的峇迪（batik）圖案元素融入設計。在套房及頭等艙，部分菜式將以更具特色的方式呈現，客艙機組人員亦可能根據旅客所選餐點提供飲品搭配建議，進一步增加餐飲服務的個人化程度。

LAX航線菜單仍待公布

新航此次餐飲升級將自11月起陸續推出，目前新航已開始分階段推出部分新菜式。不過針對不同航線的具體菜單仍未公布，包括洛杉磯出發前往新加坡的航班。新加坡航空發言人日前接受本報訪問時表示，11月起推出的餐飲升級將逐步落實，至於LAX等個別航線的菜單選項，目前尚未正式公布，待相關細節確定後，新航將進一步分享。

對於洛杉磯航線目前的客運需求，新航則表示雖無法提供特定航線的客座率數據。但西海岸往返亞洲的航線需求仍然保持健康，符合公司預期，並對旅客持續的正面反應感到鼓舞。

相關餐飲升級將持續分階段推出，旅客實際可享用的菜式及服務內容，將依航線、客艙等級及推出時程而有所不同。

新加坡航空豪華經濟艙的新菜色。（新加坡航空提供）
新加坡航空豪華經濟艙的新菜色。（新加坡航空提供）
新加坡航空經濟艙新菜色。（新加坡航空提供）
新加坡航空經濟艙新菜色。（新加坡航空提供）

精華 FAQ

  • 新航將自11月起分階段推出逾100道新菜，涵蓋前菜、主菜與甜點，並同步擴充葡萄酒及烈酒選擇，提升所有客艙等級的餐飲體驗。

  • 套房、頭等艙及商務艙將使用新餐具，由新航與法國品牌Christofle合作設計，並融入標誌性的峇迪圖案元素，強調更精緻與個人化的呈現。

  • 目前LAX航線專屬菜單尚未公布，細節仍待確認；新航表示餐飲升級會依航線與艙等分階段推出，西海岸往返亞洲需求也維持健康。

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