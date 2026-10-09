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內陸大卡車頻繁穿越住宅區 州府促改善

記者啟鉻／綜合報導
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南加州內陸帝國大型貨運卡車頻繁穿越住宅區持續引居民不滿。加州檢察長邦塔（Rob ...
南加州內陸帝國大型貨運卡車頻繁穿越住宅區持續引居民不滿。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）指出，河濱縣及七個城市，未能按照州新法規定，在期限前完成卡車路線重新規劃。（本報資料圖）

AI摘要

文章摘要整理：

加州檢察長邦塔指河濱縣及7市未依AB 98期限重整卡車路線，要求避開住宅與敏感區；居民則抱怨貨車噪音、空污與安全風險持續未解。

南加內陸帝國大型貨運卡車頻繁穿越住宅區持續引居民不滿。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）近日指出，河濱縣及奇諾市、庫卡蒙加牧場市、河濱市及安大略等七個城市，未能按照州新法規定，在期限前完成卡車路線重新規劃。

KTLA電視台報導，邦塔10月5日宣布，已向河濱縣及七個城市發出執法提醒函，要求地方政府遵守AB 98法案。該法要求地方政府重新規劃大型卡車行駛路線，盡量避開住宅區以及學校、托兒所、公園、遊樂場、養老院和醫院等「敏感區域」。

按照法案，相關卡車路線必須在2026年1月1日前完成重新規劃。邦塔表示，上述八地政府未能符合要求。住在受影響社區的居民抱怨，大型半掛卡車長期穿過社區，不僅帶來噪音及道路安全問題，也讓居民擔心空氣汙染。

邦塔指出，上述區域是加州倉庫最密集地區之一，大型卡車排放氮氧化物及柴油微粒物質，這些汙染物會促成霧霾形成，並增加氣喘、癌症及心臟病等健康問題的風險。

社區行動與環境正義中心執行主任Ana Gonzalez居住在利維多市北區。她表示，兒子被診斷患氣喘後，她開始投入社區環境議題，並認為住宅鄰近倉庫產生的汙染，以及大型卡車持續往來，可能與兒子的健康問題有關。

她指出，該組織曾參加多場市議會會議，並通過多種渠道反應問題。截至目前，相關城市未作出足夠改變，因此該組織才將問題反映給州檢察長辦公室。

不過，地方政府則稱，情況非完全如州檢察長所描述。部分城市表示，有些已經處理相關問題，有些則正在積極推動相關工作，以完成AB 98所要求的新規。

精華 FAQ

  • 邦塔向河濱縣及7個城市發出執法提醒函，要求依AB 98重新規劃大型卡車路線，盡量避開住宅區、學校、托兒所、公園、養老院與醫院等敏感區域。

  • AB 98要求地方政府在2026年1月1日前完成大型卡車行駛路線重整，重點是把貨車交通導離人口密集住宅區，減少對學校與其他敏感設施的衝擊。

  • 居民認為貨車長期穿越社區帶來噪音、道路安全與空污問題；地方政府則表示情況並非完全如州府所述，部分已處理，部分也在積極推動改善。

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