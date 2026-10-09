台灣醫療團7專家 談癌症篩檢、中高齡健康
台灣7名醫療專家在南加辦健康講座，提醒民眾重視肺癌、青光眼等疾病的早期篩檢，並分享中高齡常見慢性病的預防與管理。
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台灣7名醫療專家在南加辦健康講座，提醒民眾重視肺癌、青光眼等疾病的早期篩檢，並分享中高齡常見慢性病的預防與管理。
陽明交通大學附設醫院院長黃志賢率醫療團隊訪問南加，偕同台北榮民總醫院共七名醫療專家，6日在洛僑中心舉行健康講座。講題涵蓋攝護腺、青光眼、肺癌、糖尿病、腎臟及復健，聚焦癌症篩檢及中高齡健康議題。多名醫師指出，許多疾病早期沒有明顯症狀，定期檢查有助及早發現。
陽明交大附設醫院外科部及胸腔外科主任蔡建和表示，肺癌早期可能沒有明顯症狀，一般X光約需1公分以上的病灶才看得到，且有死角。低劑量電腦斷層則可偵測較小的異常。第一期肺癌五年存活率可達九成以上，晚期則明顯下降。他以「希望不要等到你；等到你的時候，希望你早點來」提醒高風險族群接受篩檢。
針對健檢報告中常見的「肺結節」，陽明交大附設醫院胸腔外科副主任黃筑筠說明，肺結節不等於肺癌，過去感染留下的疤痕、發炎反應及良性腫瘤，都可能在影像上形成結節。評估風險時，除了大小，也需比對過去影像，觀察結節是否持續長大，再綜合外觀、吸菸史及家族史等因素判斷。風險較低者可定期追蹤，風險較高者再考慮切片或手術。
副院長邱士華指出，青光眼患者的周邊視野會逐漸縮小，初期不易察覺，等到中央視力受影響時，治療難度較高，因此他稱青光眼為視力的「沉默殺手」，建議民眾每半年接受一次眼壓、視力及眼底檢查。新陳代謝及腎臟相關講題則說明，血糖、血壓、血脂及腎功能彼此相關，建議民眾控制體重、規律運動，並避免自行服用來源不明的藥物。黃志賢表示，醫療團此行除在南加州華人社區舉辦講座，也安排參訪當地五個醫療系統，了解美國不同層級醫療機構的運作，作為台灣醫療發展的參考。
講座由AHMC Healthcare主辦、駐洛杉磯台北經文處協辦，吸引不少民眾參加。
講座由陽明交大附設醫院與台北榮總等7名專家分享，內容涵蓋攝護腺、青光眼、肺癌、糖尿病、腎臟及復健，重點放在癌症篩檢與中高齡健康管理。 因為肺癌早期常沒有明顯症狀，X光也可能有死角，通常要1公分以上病灶才較看得見；低劑量電腦斷層可偵測更小異常，若在第一期發現，5年存活率可達9成以上。 醫師指出肺結節不等於肺癌，可能是舊感染疤痕、發炎或良性腫瘤；評估時要看大小、是否持續變大、外觀及吸菸史、家族史等，風險低者追蹤，高者再考慮切片或手術。
精華 FAQ
講座由陽明交大附設醫院與台北榮總等7名專家分享，內容涵蓋攝護腺、青光眼、肺癌、糖尿病、腎臟及復健，重點放在癌症篩檢與中高齡健康管理。
因為肺癌早期常沒有明顯症狀，X光也可能有死角，通常要1公分以上病灶才較看得見；低劑量電腦斷層可偵測更小異常，若在第一期發現，5年存活率可達9成以上。
醫師指出肺結節不等於肺癌，可能是舊感染疤痕、發炎或良性腫瘤；評估時要看大小、是否持續變大、外觀及吸菸史、家族史等，風險低者追蹤，高者再考慮切片或手術。
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