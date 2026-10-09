台灣醫療團7專家 談癌症篩檢、中高齡健康

聖蓋博市副市長丁言愉（中）頒發市府表揚狀給美國仁愛醫療集團共同執行長邱文達（左），以及仁愛醫療集團副總裁林元清。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣7名醫療專家在南加辦健康講座，提醒民眾重視肺癌、青光眼等疾病的早期篩檢，並分享中高齡常見慢性病的預防與管理。

陽明交通大學附設醫院院長黃志賢率醫療團隊訪問南加 ，偕同台北榮民總醫院共七名醫療專家，6日在洛僑中心舉行健康講座。講題涵蓋攝護腺、青光眼、肺癌、糖尿病、腎臟及復健，聚焦癌症 篩檢及中高齡健康議題。多名醫師指出，許多疾病早期沒有明顯症狀，定期檢查有助及早發現。

陽明交大附設醫院外科部及胸腔外科主任蔡建和表示，肺癌早期可能沒有明顯症狀，一般X光約需1公分以上的病灶才看得到，且有死角。低劑量電腦斷層則可偵測較小的異常。第一期肺癌五年存活率可達九成以上，晚期則明顯下降。他以「希望不要等到你；等到你的時候，希望你早點來」提醒高風險族群接受篩檢。

針對健檢報告中常見的「肺結節」，陽明交大附設醫院胸腔外科副主任黃筑筠說明，肺結節不等於肺癌，過去感染留下的疤痕、發炎反應及良性腫瘤 ，都可能在影像上形成結節。評估風險時，除了大小，也需比對過去影像，觀察結節是否持續長大，再綜合外觀、吸菸史及家族史等因素判斷。風險較低者可定期追蹤，風險較高者再考慮切片或手術。

副院長邱士華指出，青光眼患者的周邊視野會逐漸縮小，初期不易察覺，等到中央視力受影響時，治療難度較高，因此他稱青光眼為視力的「沉默殺手」，建議民眾每半年接受一次眼壓、視力及眼底檢查。新陳代謝及腎臟相關講題則說明，血糖、血壓、血脂及腎功能彼此相關，建議民眾控制體重、規律運動，並避免自行服用來源不明的藥物。黃志賢表示，醫療團此行除在南加州華人社區舉辦講座，也安排參訪當地五個醫療系統，了解美國不同層級醫療機構的運作，作為台灣醫療發展的參考。

講座由AHMC Healthcare主辦、駐洛杉磯台北經文處協辦，吸引不少民眾參加。

講者示範伸展動作時，與會來賓也站起來跟著做。（記者張庭瑜／攝影）

陽明交通大學附設醫院院長黃志賢以「男人50歲後的健康警訊」為題，談攝護腺健康及常見迷思。（記者張庭瑜／攝影）

台灣醫療健康講座吸引大批南加州民眾到場，七名醫療專家分享癌症篩檢、中高齡健康及慢性病防治等醫療資訊。（記者張庭瑜／攝影）

台北榮總復健部主任高崇蘭介紹以小腿圍評估肌少症風險，台下民眾拿起手機拍下投影片。（記者張庭瑜／攝影）

來自陽明交通大學附設醫院、台北榮民總醫院的醫療專家與南加州僑界人士出席台灣醫療健康講座。（記者張庭瑜／攝影）