南加Metrolink 13年來車資首度調漲

南加州Metrolink在13年來首次提升乘客票價，加價由於營運和維護鐵路服務的成本持續增加所致。（南加州Metrolink官網）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州都會鐵路Metrolink睽違13年首度調漲票價，主要影響單程票與南加州一日通票，但多數漲幅低於1元，部分票種則維持不變或下降。

南加 州都會鐵路Metrolink在13年來首次提升乘客票價，並已於本周一（10月5日）生效。但加幅不算高，近八成的單程票價升幅少於1元，部分使用彈性通行票、月票或折扣優惠計畫的票價不變，甚至有的減了價。

Edhat新聞網報導，此次加價前，南加Metrolink的票價已維持了13年不變。據Metrolink稱，今次受漲價影響的主要是單程票和南加州 一日通行票。

5日彈性通行證和月票的價格變動幅度不大。部分乘客的票價可能保持不變，甚至會降低，這視乎路程距離。Metrolink Everyday折扣優惠計畫和洛杉磯 區域一日通票（LA Zone Day Pass）保持不變。

單程票價平均上升14%。南加州一日通票（SoCal Day Pass）加價後的平日票價為19元；周末及假日則由過往的10元增至12元，升幅為20%。

雖然升幅相對較小，但乘客仍會感受到價格變化。根據該區域鐵路系統上個月發布的聲明，近80%的單程票價升幅不超過1元，升幅超過2元的不到1%。

根據Metrolink的Instagram頁面顯示，加價是由於營運和維護區域鐵路服務的成本持續提升，而疫情後的客流量和票價收入卻一直低於疫情前的水平。