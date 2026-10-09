南加Metrolink 13年來車資首度調漲
南加州都會鐵路Metrolink睽違13年首度調漲票價，主要影響單程票與南加州一日通票，但多數漲幅低於1元，部分票種則維持不變或下降。
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南加州都會鐵路Metrolink睽違13年首度調漲票價，主要影響單程票與南加州一日通票，但多數漲幅低於1元，部分票種則維持不變或下降。
南加州都會鐵路Metrolink在13年來首次提升乘客票價，並已於本周一（10月5日）生效。但加幅不算高，近八成的單程票價升幅少於1元，部分使用彈性通行票、月票或折扣優惠計畫的票價不變，甚至有的減了價。
Edhat新聞網報導，此次加價前，南加Metrolink的票價已維持了13年不變。據Metrolink稱，今次受漲價影響的主要是單程票和南加州一日通行票。
5日彈性通行證和月票的價格變動幅度不大。部分乘客的票價可能保持不變，甚至會降低，這視乎路程距離。Metrolink Everyday折扣優惠計畫和洛杉磯區域一日通票（LA Zone Day Pass）保持不變。
單程票價平均上升14%。南加州一日通票（SoCal Day Pass）加價後的平日票價為19元；周末及假日則由過往的10元增至12元，升幅為20%。
雖然升幅相對較小，但乘客仍會感受到價格變化。根據該區域鐵路系統上個月發布的聲明，近80%的單程票價升幅不超過1元，升幅超過2元的不到1%。
根據Metrolink的Instagram頁面顯示，加價是由於營運和維護區域鐵路服務的成本持續提升，而疫情後的客流量和票價收入卻一直低於疫情前的水平。
這次調漲已於本周一10月5日生效，是Metrolink 13年來首次提升乘客票價。雖然票價上調，但整體幅度偏小，主要集中在單程票和一日通票。 受影響最大的主要是單程票與南加州一日通票；彈性通行證和月票變動不大，部分乘客票價可能不變甚至下降。Metrolink Everyday折扣計畫與LA Zone Day Pass則維持不變。 Metrolink表示，調漲主因是營運與維護成本持續上升，而疫情後客流量與票價收入仍低於疫情前。單程票平均上升14%，近80%的單程票漲幅不到1元。
精華 FAQ
這次調漲已於本周一10月5日生效，是Metrolink 13年來首次提升乘客票價。雖然票價上調，但整體幅度偏小，主要集中在單程票和一日通票。
受影響最大的主要是單程票與南加州一日通票；彈性通行證和月票變動不大，部分乘客票價可能不變甚至下降。Metrolink Everyday折扣計畫與LA Zone Day Pass則維持不變。
Metrolink表示，調漲主因是營運與維護成本持續上升，而疫情後客流量與票價收入仍低於疫情前。單程票平均上升14%，近80%的單程票漲幅不到1元。
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