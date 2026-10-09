50歲後男性迷思 排尿順就健康？ 夜尿或頻尿未必是攝護腺問題

黃志賢在講座中提醒50歲以上男性，不能只憑排尿是否順暢判斷攝護腺健康。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒50歲後男性別只看排尿順不順判斷攝護腺健康，夜尿、PSA升高與攝護腺肥大未必直接相關，應做進一步檢查。

小便很順，攝護腺就一定沒問題？晚上頻頻起床上廁所，就一定是攝護腺肥大？來自台灣的陽明交通大學附設醫院院長、泌尿科醫師黃志賢日前在「臺灣醫療健康講座」提醒50歲以上男性，這些看似理所當然的判斷，都可能是迷思。

黃志賢指出，攝護腺肥大與攝護腺癌是兩種獨立疾病，可能同時發生，也可能各自出現。男性進入50歲後，不能只用「尿得順不順」判斷攝護腺是否健康；有人排尿相當困難，攝護腺卻沒有癌細胞 ；也有人排尿順暢，檢查後才發現癌細胞已經轉移。出現夜尿，也不代表問題一定出在攝護腺。

夜尿不一定與攝護腺有關。黃志賢表示，有些男性晚上起床小便三、四次，以為是攝護腺肥大，但如果白天排尿正常，夜間尿量卻明顯增加，就應考慮睡眠呼吸中止症等其他原因。他說明，睡眠中嚴重打鼾、反覆呼吸中止，可能伴隨夜間多尿。體內水分大量排出後，血液變得濃稠，容易形成血栓，可能增加中風或心肌梗塞風險。他建議有這類情況的人，應進一步接受睡眠相關評估。

黃志賢也提醒，攝護腺肥大患者服用感冒藥要特別小心。部分感冒藥含抗組織胺，可能減弱膀胱收縮力；治療鼻塞常用的麻黃素則會使攝護腺收縮，兩者都可能讓排尿更加困難。

在篩檢方面，攝護腺特異抗原（PSA）是男性健檢報告中常見的「紅字」。黃志賢強調，PSA是攝護腺正常分泌、幫助精液液化的物質，並非癌細胞專有，數值升高不能直接解讀為罹患攝護腺癌。攝護腺肥大、發炎、感染或受到擠壓，都可能使數值上升，但該值異常仍不能置之不理，應由泌尿科醫師進一步判斷。他並以騎腳踏車為例，車座長時間壓迫攝護腺，可能使該值升高，因此建議抽血檢查前兩周避免騎腳踏車。

黃志賢建議，50歲以上男性至少每兩年接受一次肛門指診；有攝護腺癌家族史者，可能45歲就應開始檢查攝護腺特異抗原。若檢查出現異常，目前可利用多參數磁振造影（MRI）尋找可疑病灶，再進行更精準的切片檢查。

攝護腺肥大的治療也不再只有傳統手術。黃志賢介紹，除了電刀刮除及雷射，還可以植入物將阻塞的攝護腺組織拉開，或利用水蒸氣使組織萎縮，可依患者情況評估。至於「攝護腺開刀後一定會影響性功能」的說法，他表示，目前已有多種微創方式可保護相關功能，應依病情及個人需求與醫師討論。

陽明交通大學附設醫院院長黃志賢以「男人50歲後的健康警訊」為題，談攝護腺健康、性功能障礙及男性更年期。（記者張庭瑜／攝影）

黃志賢說明攝護腺的構造與功能，指出攝護腺會分泌液化精液的酵素，也參與排尿控制。（記者張庭瑜／攝影）