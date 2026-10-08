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掃蕩維州度假勝地 逮三華婦涉人口販賣

編譯陳盈霖／綜合報導
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被控人口販運與賣淫的吳曉琴。（維吉尼亞海灘市警局）
被控人口販運與賣淫的吳曉琴。（維吉尼亞海灘市警局）

AI摘要

文章摘要整理：

維吉尼亞州多個按摩店被查涉人口販運與賣淫案，警方經數月蒐證後逮捕3名華裔女子，並查扣現金、車輛與電子設備。

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，維吉尼亞州度假勝地，維吉尼亞海灘市（Virginia Beach）及朴茨茅斯（Portsmouth）多家按摩店涉及人口販運及賣淫活動，警方與多個執法機構展開大規模調查掃蕩，逮捕三名華裔嫌犯，查扣數萬元現金、汽車及多項電子設備。

根據維吉尼亞海灘市警局聲明，執法單位發現數名涉及按摩店相關女子，住在維吉尼亞海灘市一處住宅內，經過數月監視，發現有人使用不同車輛，往返該處住宅與多家按摩店。

隨後，警方取得搜索令，對該住宅及四處按摩店展開搜索，最終逮捕55歲彭曉春（Xiaochung Peng，譯音）、58歲吳曉琴（Xiaoqin Wu，譯音）及53歲張平（Ping Zhang，譯音），她們被控經營色情場所、協助賣淫，及使用車輛從事犯罪活動等多項罪名。

相關單位同時查扣5萬5085元現金、四輛汽車，及多項電子設備，包括手機、電腦及數位錄影監控設備（DVR）等。

這次調查由維吉尼亞海灘市警局，聯合國土安全調查局、維吉尼亞州警察局、特警（SWAT）、維吉尼亞州情資整合中心及漢普頓人口販運專案小組等單位共同執行。

被控人口販運與賣淫的張平。（維吉尼亞海灘市警局）
被控人口販運與賣淫的張平。（維吉尼亞海灘市警局）

被控人口販運與賣淫的彭曉春。（維吉尼亞海灘市警局）
被控人口販運與賣淫的彭曉春。（維吉尼亞海灘市警局）

精華 FAQ

  • 案件發生在維吉尼亞海灘市與朴茨茅斯多家按摩店，警方指這些場所涉及人口販運與賣淫活動，並由多個執法單位聯手展開大規模掃蕩。

  • 警方先發現與按摩店有關的數名女子住在維吉尼亞海灘市一處住宅內，經數月監視後，確認有人以不同車輛往返住宅與多家按摩店，遂申請搜索令。

  • 行動中逮捕55歲彭曉春、58歲吳曉琴與53歲張平3人，並查扣5萬5085元現金、4輛汽車，以及手機、電腦和DVR等多項電子設備。

維州 洛杉磯 維吉尼亞

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