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家登啟動在美製造 招募逾30名員工

記者謝雨珊／鳳凰城報導
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台灣半導體晶圓傳載解決方案大廠家登精密，旗下家宇航太股份有限公司6日在美國亞利桑...
台灣半導體晶圓傳載解決方案大廠家登精密，旗下家宇航太股份有限公司6日在美國亞利桑納州格蘭岱（Glendale）舉行美國首座製造廠開幕儀式，正式啟動美國在地化生產布局。家登董事長邱銘乾（右二）出席並剪綵。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

家登精密旗下家登航太在美國亞利桑納州格蘭岱啟動首座製造廠，將以精密加工與檢測切入在地供應鏈，未來兩年預計招募30至35名員工。

台灣半導體晶圓傳載解決方案大廠家登精密，旗下家宇航太股份有限公司（簡稱家登航太）6日在美國亞利桑納州格蘭岱（Glendale）舉行美國首座製造廠開幕儀式，正式啟動美國在地化生產布局。新產線將聚焦零件精密加工與品質檢測，服務半導體、航太等產業客戶，成為家登海外製造的重要里程碑。

家登董事長邱銘乾表示，此次製造據點啟用不只是新廠落成，更是家登從台灣走向全球布局的關鍵一步。選擇亞利桑納州，除了當地擁有完整的半導體與航太產業聚落，也看重當地人才資源，以及州政府對先進製造與技術創新的長期支持。

家登精密航太客戶服務處處長鐘一正表示，亞利桑納州兼具半導體與航太產業聚落優勢，格蘭岱則位處交通便利的戰略位置，有利於公司就近服務客戶。此外，精密製造對環境條件要求較高，當地乾燥、低濕度的氣候，也有助維持廠房穩定的生產環境。

在人力規畫方面，家宇航太預計未來兩年在格蘭岱招募約30至35名員工，涵蓋高階技術、CNC加工、機械操作、電氣工程及品管檢測等職務。公司初期將由台灣團隊赴美協助廠房建置與人才培訓，逐步建立在地製造團隊。

鐘一正指出，隨著航太與半導體市場需求持續成長，家宇航太未來將逐步擴大美國在地生產，讓更多原本在台灣製造的關鍵零組件能於美國完成。格蘭岱市府也期待此一布局發揮帶動作用，吸引更多上下游企業進駐，帶動城西地區的產業發展。

在產業布局方面，家登將以亞利桑納據點積極拓展半導體與航太產業客戶，並透過在地生產縮短供應鏈與服務距離。公司也期待與格蘭岱市及當地社群建立長期合作關係，創造更多就業機會，並與在地及海外企業深化交流。

當天啟用典禮聚集不少家登客戶及亞利桑納州政要，包括格蘭岱副市長Ray Malnar、大鳳凰城經濟促進委員會總裁Christine Mackay、亞利桑納州商務廳業務發展執行副總裁Ryan Ruiz等，駐鳳凰城台北經文處處長焦國恩也到場致賀，見證家宇航太在美國正式啟動在地製造。

台灣半導體晶圓傳載解決方案大廠家登精密製造據點落成，新產線將聚焦零件精密加工與品...
台灣半導體晶圓傳載解決方案大廠家登精密製造據點落成，新產線將聚焦零件精密加工與品質檢測，服務半導體、航太等產業客戶。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 家登航太在亞利桑納州格蘭岱舉行美國首座製造廠開幕，正式啟動美國在地化生產布局，象徵公司從台灣走向全球供應鏈的重要一步。

  • 新產線將聚焦零件精密加工與品質檢測，主要服務半導體與航太產業客戶，並透過在地生產縮短供應鏈與服務距離，提升交期與彈性。

  • 公司預計未來2年在格蘭岱招募約30至35名員工，涵蓋技術、CNC加工、機械操作、電氣工程與品管等職務，並由台灣團隊先協助建廠與培訓。

亞利桑納州 航太

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