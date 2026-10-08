聖市資深市議員 曼查卡尋求連任

曼查卡（右二）在社區活動中。（曼查卡提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聖蓋博資深市議員曼查卡角逐連任，強調任內財政翻轉、便民服務與社區經營成果，並支持加稅改善警消設施。

自2017年開始就任聖蓋博 市議員的曼查卡 （Denise Menchaca）在今年11月選舉中尋求連任。曼查卡介紹了她的市政綱領，資深的從政經驗以及時常活躍於各族裔社區活動，累積了選民及其他市議會成員對她的信任。

在曼查卡擔任市議員期間，市府發展出多項利民的實用項目、成果。例如，聖蓋博的財政狀況在三、四年間轉危為安，實現穩步提升，脫離州政府的財政風險名單；市府設立居民「個案諮詢經理」一職，任何居民不管有什麼問題都可以前來諮詢，並提供任意語言服務，在設立的第一年間，服務超過400人；市府還積極幫助當地小企業發展，在市府社交帳號積極幫他們宣傳。此外，曼查卡還助市府保住聖蓋博大劇院，並成立隊伍維護這座近百年的歷史建築，並通過合理運營減少財務負擔。

曼查卡支持提升銷售稅的Measure PW提案，該案將提升聖蓋博市銷售稅1個百分點至12%，這1個百分點將全部用於城市建設，主要是警消設施的改善。曼查卡說，她知道這個決定很艱難，但這本應是20年前就做的事，過往市議會選擇避開，但這屆市議員選擇了這件「困難的事。」

曼查卡是聖蓋博市100多年歷史上第一位西裔女性市議員。她在擔任市議員前，曾做過八年的聖蓋博聯合學區教委。她說，未來想繼續將聖蓋博打造成「每一代人，每一種文化的盛地。」她說，這座城市不僅有年長者、年輕人，還有孩子和單身者，不同文化社區。她想要從不同方面將聖蓋博市打造成所有人都喜愛的城市。

曼查卡歷經多屆市議會，贏得了同僚的信任。她說，每當她提起某件事務需要投票上的支持，其他市議員都很認同。而曼查卡多年來也積極參與包括亞裔社區在內的多項活動，是亞裔社區的「老熟人。」曼查卡有四名子女，其中一個女兒的丈夫是韓裔，另一個女兒的丈夫是德國人，但可以說一口流利中文，兩人相識在北京。

聖蓋博市今年將有三個市議員席位開放，共有五名候選人，其中曼查卡、吳程遠、陳履正為競選連任。聖蓋博市沒有分區選舉，最終得票最高的三位當選。