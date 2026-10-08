核桃市治安變好幾無犯罪 華人市長分享經驗

競選連任的核桃市市長伍立倫（左）拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴並分享政見。（記者王若然／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 核桃市長伍立倫分享治安、財政與住房政策，強調靠鄰里守望與警民合作讓入室盜竊幾乎絕跡，並以節流開源累積雄厚儲備金。

核桃 市競選連任市議員的伍立倫（Dr. Allen Wu）5日拜會洛杉磯 世界日報，分享核桃市政建設以及華人 關心議題。伍立倫已經連續兩屆當選該市市議員，目前為該市市長。

伍立倫提到，華人最關心的社區安全議題，在過去幾年有了很大改善。核桃市的數個「鄰里守望（neighborhood watch）」小組，大大減少入室盜竊犯罪。他回憶，2019年，核桃市入室盜竊猖狂，很多房子在降價銷售。當時犯罪間流行語為，「要想發財偷華人，要偷華人就去核桃市。」

他說，後來以小區為單位，將鄰里聯絡起來，居民通過手機短信，安裝攝像頭與警察加強聯繫等手段，組成了許多連結極強的「鄰里守望」小組，一旦發生盜竊，警察三分鐘內趕到，還有直升機在天上盤旋。這樣的警力讓盜賊望而卻步，不再冒險偷盜。如今基本沒有入室盜竊犯罪。

此外，核桃市在過去八至10年間，財政狀況有顯著提升。今年核桃市的儲備金已疊加至年度預算的200%，意味著市府在沒有收入情況下，儲備金足以維持兩年。伍立倫介紹，這主要是通過開源節流，把錢花在刀刃上達成。例如不盲目擴大市府工作人員隊伍，不好大喜功建設實用性不強項目，以身作則，政府支出能省則省。目前核桃市銷售稅與洛縣一致，為10.25%。

洛杉磯世界日報社長于趾琴詢問核桃市，是否快達成州政府要求的城市房屋及可負擔房屋建設數量？伍立倫表示，雖有挑戰，但城市已經規畫藍圖，努力通過在城市邊緣建造商住混合項目來增加城市住房，並引導城市未來經濟向科技業發展。

根據伍立倫的競選海報，他的競選重點包括：公共安全、經濟發展、社區參與、合理預算及環境改善。

伍立倫擁有南加大土木工程博士、環境工程碩士及公共行政碩士學位，長期擔任洛杉磯縣公共工程局水務工程師及項目經理，曾任核桃谷水區主席和理事十幾年，曾任核桃公園與休閒委員會委員，也是洛杉磯地區首位華裔水權仲裁官。