車窗變成行動屏幕 半小時就安裝完成

新創公司Pranos推出車窗屏幕展示系統，原初只預期用以播放廣告，後來發現作為消費者的車主也喜歡用此系統展示個人的訊息影像。（Pranos官方Facebook）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山新創Pranos推出HoloGlass系統，讓車主可在約半小時內把汽車車窗變成可播放廣告與自訂內容的行動螢幕，售價約300美元，但目前僅能夜間使用。

舊金山 一家新創廣播及媒體製作公司最近推出一項DIY系統，可以將幾乎任何汽車的車窗變成數位顯示屏，用於投放廣告和訊息。

洛杉磯 KTLA電視台報導，這套系統名為HoloGlass，可讓車主自行把汽車所有面向的車窗，變成一個行動顯示屏幕。推出此技術的公司Pranos代表David Astoria說：「它可以讓你將車窗外側數位化，隨時隨地分享內容。」。

HoloGlass使用投影機和客製化的螢幕，安裝於車窗的內側，車主可以輕鬆把這些配置安裝和拆除，該公司為所有品牌和型號的車輛提供適配方案。

該系統使用吸盤和汽車的12伏特電源，大約半小時即可安裝完成。當中，有個應用程式來控制螢幕上的內容，車主可使用手機內的影片，或以幾秒鐘時間自行生成的自訂標誌，投放到車窗上，不論是車前、車尾或車側的窗都可用以播放影像。

Astoria表示，最初的想法是為汽車投放廣告，但公司很快就意識到消費者也對此感興趣。

HoloGlass的起價約為300美元。目前其設計的最大限制是只可以在夜間使用，但該公司Pranos表示，現正研發一個可以在白天使用的版本。