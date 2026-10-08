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橙縣人迷慢生活 假日愛逛農夫市場

記者楊青／綜合報導
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橙市老城的Orange Home Grown，被評為本年度橙縣「鄰居的客廳農夫市...
橙市老城的Orange Home Grown，被評為本年度橙縣「鄰居的客廳農夫市場」。（Orange Home Grown）

AI摘要

文章摘要整理：

橙縣多個農夫市場與農場因結合採買、新鮮食材、親子體驗與社區活動，成為居民假日享受慢生活的熱門去處。

穿上輕鬆衣服，提個購物袋，到農夫市集買一籃當季水果蔬菜、和菜農果農聊幾句，再帶孩子去看看瓜田、摸摸小動物，留下不一樣的照片，正成為橙縣社區愈來愈多民眾喜歡的「慢生活」和周末休閑方式。

爾灣Tanaka Farms的南瓜秋收景象，民眾歡迎參與其中。（Tanaka F...
爾灣Tanaka Farms的南瓜秋收景象，民眾歡迎參與其中。（Tanaka Farms）

橙縣紀事報報導，2026年橙縣最佳農夫市場評選近日放榜，當地居民最喜愛的多個「私房景點（best kept secret）」榜上有名。

橙市老城的Orange Home Grown，被評為本年度橙縣「鄰居的客廳農夫市...
橙市老城的Orange Home Grown，被評為本年度橙縣「鄰居的客廳農夫市場」。（Orange Home Grown）

爾灣的Tanaka Farms，被評為本年度橙縣「最有農村味」的休閒場所之一。Tanaka家族20世紀初從日本廣島移民美國，家族幾代人一路在橙縣務農。如今農場已傳到第五代，曾以廣泛種植草莓和番茄等作物出名，農場1998年搬到現在University Drive附近，逐漸從傳統批發農業轉向兼具教育與休閒。

Irvine Farmers Market，被評為本年橙縣「一次買齊新鮮食材」的...
Irvine Farmers Market，被評為本年橙縣「一次買齊新鮮食材」的好地方。（Irvine Farmers Market）

這裡最吸引人的，就是「自己動手」。春季可摘草莓，夏季有季節性水果和蔬菜體驗，秋天南瓜季有拖拉機車遊、以及農場動物和各種親子活動。

橙市老城的Orange Home Grown，被評為本年度橙縣「鄰居的客廳農夫市...
橙市老城的Orange Home Grown，被評為本年度橙縣「鄰居的客廳農夫市場」。（Orange Home Grown）

Irvine Farmers Market，被評為本年橙縣「一次買齊新鮮食材」的好地方。該市集1994年至今已走過32年，Irvine Farmers不僅是當地規模較大的農夫市集之一，也以農民直接把種植的蔬果帶到市場販售而出名。除水果、蔬菜外，市場還有不少可以直接吃、也可以帶回家的食品，例如musubi、漢堡、kimchee、牛肉、放養雞肉及火雞、特色香腸、起司和飲料等。

爾灣Tanaka Farms的南瓜秋收景象。（Tanaka Farms）
爾灣Tanaka Farms的南瓜秋收景象。（Tanaka Farms）

不少居民周末早上一家人到農夫市場散步、買菜、吃東西，順便補充一周的食材，半日時光輕鬆愉快。

位橙市老城的Orange Home Grown，被評為本年度橙縣「鄰居的客廳農夫市場」。每周六上午9時至下午1時，市場在303 W. Palm Ave舉行，不只是買菜，也有現場音樂、兒童活動、烹飪示範、教育課程、餐車以及手工藝攤位。

精華 FAQ

  • 許多人會穿輕鬆衣服、帶購物袋，到市集挑選當季蔬果，順便和農民聊天、吃點小食，再帶孩子看瓜田和小動物，度過放鬆的半日行程。

  • Tanaka Farms有深厚家族務農背景，已傳到第5代，並從批發農業轉向教育與休閒。園內可春摘草莓、秋季參與南瓜季與拖拉機車遊，適合親子同遊。

  • Irvine Farmers Market強調農民直送新鮮蔬果，也有熟食、肉品與飲料；Orange Home Grown則每周六舉辦，除了買菜還有音樂、兒童活動、烹飪示範與手作攤位。

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