迪士尼門票再漲 海洋公園等11月1日前祭優惠

迪士尼樂園與加州冒險樂園從6日起調高部分單日票價，最低票價與最高票價均維持不變，中間幾個票價各漲5元。（迪士尼樂園）

AI摘要 文章摘要整理： 迪士尼調整單日票與加購服務價格，採需求定價模式，熱門日期更貴；同時南加其他主題樂園則以折扣與限時優惠搶客。

迪士尼 樂園與加州 冒險樂園6日起調高部分單日票價，不過這次並非全面上漲，最低票價與最高票價均維持不變，中間幾個票價各漲5元。

目前迪士尼單日、單園成人票分七個級距，最低Tier 0仍為104元，Tier 1由129元調至134元、Tier 2由149元調至154元、Tier 3由169元調至174元、Tier 4由184元調至189元；Tier 5維持199元，最高Tier 6仍為224元。

如果選擇Park Hopper，可以在同一天進出兩座樂園，現在加價幅度也提高，依票價級距不同，需另外支付75至95元。Lightning Lane Multi Pass快速通關服務，預購價格也調至35元，入園當日購買則從38元起。

相比之下，十年前的2015年，迪士尼單日單園票價只要99元，Park Hopper則為155元。

「選日子」成省錢關鍵。迪士尼近年採取「需求定價」模式，熱門假日、周末及旅遊旺季價格較高，平日及淡季則相對便宜。該制度2016年開始時只有三個票價級距，最低約95元、最高119元；之後逐步增加到七級。例如目前11月初部分平日仍可找到104元的最低級距，但感恩節前後則可能達到224元。

迪士尼調價之際，南加其他主題樂園仍以不同方式吸引消費者。

環球影城目前網路提前購票的1日一般門票，最低約99.95元，實際價格依日期而變；網路購票最高可比現場門市價節省50元。快速通關則從189.95元起。換言之，如果一家四口選擇票價最低日期，環球影城與迪士尼的入場費差距可能相當可觀。

Knott's、聖地牙哥海洋公園、樂高公園（LEGOLAND）也在11月1日前推出多種優惠。位於Buena Park的Knott's Berry Farm目前網路單日票最低65元起，官方標示現場門票價格為110元；聖地牙哥海洋公園目前官方單日票最低約59.99元，另有「買成人票、兒童免費」的限時優惠；部分方案成人票約99.99元，2至9歲兒童免費；位於Carlsbad的樂高公園目前成人單日票網路優惠最低69元，兒童票最低39元，並包含水族館。