我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

迪士尼門票再漲 海洋公園等11月1日前祭優惠

記者楊青／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪士尼樂園與加州冒險樂園從6日起調高部分單日票價，最低票價與最高票價均維持不變，...
迪士尼樂園與加州冒險樂園從6日起調高部分單日票價，最低票價與最高票價均維持不變，中間幾個票價各漲5元。（迪士尼樂園）

AI摘要

文章摘要整理：

迪士尼調整單日票與加購服務價格，採需求定價模式，熱門日期更貴；同時南加其他主題樂園則以折扣與限時優惠搶客。

迪士尼樂園與加州冒險樂園6日起調高部分單日票價，不過這次並非全面上漲，最低票價與最高票價均維持不變，中間幾個票價各漲5元。

目前迪士尼單日、單園成人票分七個級距，最低Tier 0仍為104元，Tier 1由129元調至134元、Tier 2由149元調至154元、Tier 3由169元調至174元、Tier 4由184元調至189元；Tier 5維持199元，最高Tier 6仍為224元。

如果選擇Park Hopper，可以在同一天進出兩座樂園，現在加價幅度也提高，依票價級距不同，需另外支付75至95元。Lightning Lane Multi Pass快速通關服務，預購價格也調至35元，入園當日購買則從38元起。

相比之下，十年前的2015年，迪士尼單日單園票價只要99元，Park Hopper則為155元。

「選日子」成省錢關鍵。迪士尼近年採取「需求定價」模式，熱門假日、周末及旅遊旺季價格較高，平日及淡季則相對便宜。該制度2016年開始時只有三個票價級距，最低約95元、最高119元；之後逐步增加到七級。例如目前11月初部分平日仍可找到104元的最低級距，但感恩節前後則可能達到224元。

迪士尼調價之際，南加其他主題樂園仍以不同方式吸引消費者。

環球影城目前網路提前購票的1日一般門票，最低約99.95元，實際價格依日期而變；網路購票最高可比現場門市價節省50元。快速通關則從189.95元起。換言之，如果一家四口選擇票價最低日期，環球影城與迪士尼的入場費差距可能相當可觀。

Knott's、聖地牙哥海洋公園、樂高公園（LEGOLAND）也在11月1日前推出多種優惠。位於Buena Park的Knott's Berry Farm目前網路單日票最低65元起，官方標示現場門票價格為110元；聖地牙哥海洋公園目前官方單日票最低約59.99元，另有「買成人票、兒童免費」的限時優惠；部分方案成人票約99.99元，2至9歲兒童免費；位於Carlsbad的樂高公園目前成人單日票網路優惠最低69元，兒童票最低39元，並包含水族館。

精華 FAQ

  • 迪士尼這次並非全面上漲，而是調高中間幾個級距：Tier 1到Tier 4各漲5元，Tier 0維持104元，Tier 5仍是199元，Tier 6則維持224元。

  • Park Hopper同日進出兩座樂園的加價幅度提高，依級距需另付75至95元；Lightning Lane Multi Pass快速通關也調漲，預購為35元，當日購買則從38元起。

  • Knott's、聖地牙哥海洋公園與樂高公園都推出優惠，包含網購低價票、買成人票送兒童免費，以及包含水族館的套票，藉此與迪士尼價格形成對比。

加州 迪士尼

上一則

起床先別急著疊被子 專家：很多人第一步就做錯了

下一則

華女連嫁5男騙錢豪賭 要關1年再賠28萬

延伸閱讀

紐約渡輪喊漲 擬從4.5元調至5元

紐約渡輪喊漲 擬從4.5元調至5元
中國十一機票跳水 1天跌逾5成 網友：怕回程遇「價格刺客」

中國十一機票跳水 1天跌逾5成 網友：怕回程遇「價格刺客」
舊金山歌劇院甩賣戲服最低5元起 禮服、軍裝都有

舊金山歌劇院甩賣戲服最低5元起 禮服、軍裝都有
洛杉磯車展 11/20- 11/29百款新車亮相、試駕

洛杉磯車展 11/20- 11/29百款新車亮相、試駕
華州最低工資調升至17.73元、西雅圖提高至22.14元

華州最低工資調升至17.73元、西雅圖提高至22.14元
年底節日購物季提前開跑 中高檔家居品牌10月掀促銷潮

年底節日購物季提前開跑 中高檔家居品牌10月掀促銷潮

熱門新聞

好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...