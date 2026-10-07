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伯班克機場新航廈10月13日啟用

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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好萊塢伯班克機場新航廈外觀效果圖，呈現波浪狀屋頂、航廈前方車道及周邊綠化配置。（...
好萊塢伯班克機場新航廈外觀效果圖，呈現波浪狀屋頂、航廈前方車道及周邊綠化配置。（圖片來自機場官網）

AI摘要

文章摘要整理：

伯班克機場新航廈將於10月13日啟用，取代舊航廈並更新安檢、行李與商業設施，同時改變開車、接送及公共交通動線。

加州好萊塢伯班克機場（Hollywood Burbank Airport）耗資約13億美元興建的新航廈，預定10月13日開放使用。新建築面積35萬5000平方英尺，將取代使用近百年的舊航廈，登機門維持14個。隨著新航廈啟用，機場主要入口與接送動線也將調整。

Urbanize LA報導，新航廈位機場東北側，設有商店、餐廳、售票大廳、安檢區及行李提領設施。建築最醒目的特色，是向外延伸、與停車大樓立面相連的弧形頂棚，設計被形容為在公共廣場呈現電影「銀幕」的意象，呼應好萊塢特色。

旅客設施方面，新航廈擴大運輸安全管理局（TSA）安檢區，增加充電插座與自助服務設備，並將三座行李轉盤集中設置於同一座室內行李提領大廳。不過，旅客仍將沿用戶外登機、下機方式，不會改成透過封閉式空橋進出飛機。

對開車前往機場的旅客而言，啟用後最需留意的是入口變更。機場主要入口將由目前的Thornton Avenue，移至Winona Avenue與Hollywood Way交會處。新航廈入口對面設有七層停車大樓，叫車服務另有接客區；租車旅客則須搭乘接駁車，前往既有租車中心。

搭乘公共交通的旅客，抵達新航廈的路線也與舊設施不同。舊航廈位於機場南側，靠近Metrolink范杜拉縣的Burbank Airport South站；新航廈則靠近羚羊谷線的Burbank Airport North站，該站位於新建築東側。

機場新航廈入口效果圖，弧形雨棚延伸至旅客接送區，右側設有機場名稱標誌。（圖片來自...
機場新航廈入口效果圖，弧形雨棚延伸至旅客接送區，右側設有機場名稱標誌。（圖片來自機場官網）

精華 FAQ

  • 新航廈預定10月13日開放使用，總面積35萬5000平方英尺，耗資約13億美元。它將取代使用近百年的舊航廈，但登機門數量仍維持14個。

  • 新航廈設有商店、餐廳、售票大廳、安檢區與行李提領設施，並擴大TSA安檢區、增加充電插座及自助服務設備。外觀則以弧形頂棚呼應電影銀幕意象。

  • 開車前往者需改走Winona Avenue與Hollywood Way交會處的新入口，對面有7層停車大樓，叫車與租車也有不同接駁安排。搭乘公共交通者則應前往Burbank Airport North站。

新航 好萊塢 加州

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