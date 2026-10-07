楊柏嵐盼以科技改善水務管理

楊柏嵐透過短片介紹核桃谷水區的供水來源，盼讓居民更了解日常用水背後的運作。（取自楊柏嵐Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 核桃谷水區第五選區補缺候選人楊柏嵐主打以科技管理水務，盼透過檢視支出、降低購水成本與偵測漏水，兼顧供水品質並減輕居民帳單壓力。

等收到幾百元水費帳單，才發現家裡水管早就漏了。核桃 谷水區第五選區理事候選人楊柏嵐（Dennis Yang）認為，這種事可以靠數據提早預警。從事資訊科技工作的他，6日拜會世界日報 時表示，將以檢視水區支出、探討降低購水成本及運用科技偵測漏水為重點，希望在維持供水品質的同時，減輕用戶負擔。

核桃谷水區第五選區將於11月3日舉行理事補缺選舉，當選者任期至2028年12月。楊柏嵐表示，拜票時有居民反映，實際用水費約10元，每月帳單卻達50至60元，對基本費負擔感到不解。他認為，即使收入有限，用戶仍須支付固定費用，水區應檢視基本費是否有調整空間，尤其須考量低收入 家庭處境。

不過，楊柏嵐也指出，人工、能源、設備、工程及購水成本，都可能變動，因此不會承諾水費永不增加。他主張，董事會應了解成本增加原因，審視哪些支出必要、哪些投資延後反而更貴，透過長期規畫，避免將多年累積問題一次轉嫁給居民。

要減輕用戶負擔，他主張先從支出著手。楊柏嵐表示，有居民質疑新辦公樓的興建成本與必要性，也擔心水費是否用於支付相關開銷。若當選，他將深入了解工程及預算細節，審視經費是否用在必要之處。他也指出，水區缺乏地下水來源，供水仰賴外購，希望與上游供水單位溝通，探討更有利的購水條件。

對老舊設施，楊柏嵐認為，不應一律汰換，也不能等到故障才處理，應依管線及閥門等設備的年齡、維修紀錄、使用狀況及故障影響，排定更新順序。他希望建立三年、五年甚至更長期規畫，讓工程逐年推進，避免出問題才臨時籌措經費。

科技是他希望帶入水區的另一項專業。楊柏嵐目前擔任美國電影協會資訊長，已服務九年，負責科技策略、資訊安全、企業系統、預算及合約管理，也擔任居住社區的屋主協會（HOA）理事及財務長。他表示，透過智慧水表與歷史用水資料，可在用水量異常增加時及早提醒居民檢查漏水。

為讓居民更了解水區運作及節水方法等實用資訊，楊柏嵐陸續推出中英文短片，每集約兩分鐘，民眾可至其臉書專頁（https://www.facebook.com/yangforwvwd）觀看。

楊柏嵐推出中英文系列短片，介紹核桃谷水區、第五選區範圍、董事職責及供水來源。（取自楊柏嵐臉書）

核桃谷水區第五選區董事候選人楊柏嵐（右）6日拜會世界日報洛杉磯社社長于趾琴，分享水費負擔、財務監督及科技防漏等政見。（記者張庭瑜/攝影）