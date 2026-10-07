楊柏嵐盼以科技改善水務管理
核桃谷水區第五選區補缺候選人楊柏嵐主打以科技管理水務，盼透過檢視支出、降低購水成本與偵測漏水，兼顧供水品質並減輕居民帳單壓力。
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核桃谷水區第五選區補缺候選人楊柏嵐主打以科技管理水務，盼透過檢視支出、降低購水成本與偵測漏水，兼顧供水品質並減輕居民帳單壓力。
等收到幾百元水費帳單，才發現家裡水管早就漏了。核桃谷水區第五選區理事候選人楊柏嵐（Dennis Yang）認為，這種事可以靠數據提早預警。從事資訊科技工作的他，6日拜會世界日報時表示，將以檢視水區支出、探討降低購水成本及運用科技偵測漏水為重點，希望在維持供水品質的同時，減輕用戶負擔。
核桃谷水區第五選區將於11月3日舉行理事補缺選舉，當選者任期至2028年12月。楊柏嵐表示，拜票時有居民反映，實際用水費約10元，每月帳單卻達50至60元，對基本費負擔感到不解。他認為，即使收入有限，用戶仍須支付固定費用，水區應檢視基本費是否有調整空間，尤其須考量低收入家庭處境。
不過，楊柏嵐也指出，人工、能源、設備、工程及購水成本，都可能變動，因此不會承諾水費永不增加。他主張，董事會應了解成本增加原因，審視哪些支出必要、哪些投資延後反而更貴，透過長期規畫，避免將多年累積問題一次轉嫁給居民。
要減輕用戶負擔，他主張先從支出著手。楊柏嵐表示，有居民質疑新辦公樓的興建成本與必要性，也擔心水費是否用於支付相關開銷。若當選，他將深入了解工程及預算細節，審視經費是否用在必要之處。他也指出，水區缺乏地下水來源，供水仰賴外購，希望與上游供水單位溝通，探討更有利的購水條件。
對老舊設施，楊柏嵐認為，不應一律汰換，也不能等到故障才處理，應依管線及閥門等設備的年齡、維修紀錄、使用狀況及故障影響，排定更新順序。他希望建立三年、五年甚至更長期規畫，讓工程逐年推進，避免出問題才臨時籌措經費。
科技是他希望帶入水區的另一項專業。楊柏嵐目前擔任美國電影協會資訊長，已服務九年，負責科技策略、資訊安全、企業系統、預算及合約管理，也擔任居住社區的屋主協會（HOA）理事及財務長。他表示，透過智慧水表與歷史用水資料，可在用水量異常增加時及早提醒居民檢查漏水。
為讓居民更了解水區運作及節水方法等實用資訊，楊柏嵐陸續推出中英文短片，每集約兩分鐘，民眾可至其臉書專頁（https://www.facebook.com/yangforwvwd）觀看。
他希望先檢視水區支出與預算，再探討降低購水成本，並導入科技偵測漏水，讓問題能提早發現，同時維持供水品質並減輕居民負擔。 因為有居民反映實際用水費很低，但帳單卻因基本費而大幅增加，讓人難以負擔。楊柏嵐認為水區應檢視基本費是否有調整空間，並顧及低收入家庭。 他計畫結合智慧水表與歷史用水資料，在用水量異常增加時及早提醒居民檢查漏水，也透過中英文短片向民眾說明水區運作與節水方法。
精華 FAQ
他希望先檢視水區支出與預算，再探討降低購水成本，並導入科技偵測漏水，讓問題能提早發現，同時維持供水品質並減輕居民負擔。
因為有居民反映實際用水費很低，但帳單卻因基本費而大幅增加，讓人難以負擔。楊柏嵐認為水區應檢視基本費是否有調整空間，並顧及低收入家庭。
他計畫結合智慧水表與歷史用水資料，在用水量異常增加時及早提醒居民檢查漏水，也透過中英文短片向民眾說明水區運作與節水方法。
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