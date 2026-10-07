南加持續高溫 爆胎風險增

高溫天氣下，輪胎胎壓容易隨溫度升高而變化，若輪胎已有胎紋不足、龜裂或老化等情況，爆胎風險可能增加。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加遭逢高溫熱浪，柏油路面升溫增加輪胎故障與爆胎風險，警方提醒駕駛應事先檢查胎況，行車中若爆胎要冷靜減速並安全停靠。

南加 持續遭遇高溫，炎熱路面也增加爆胎風險。ABC 7電視台報導，加州 公路巡警（CHP）提醒，上路前應檢查輪胎胎紋、裂痕及胎壓；若行駛途中突然爆胎，切勿猛踩煞車，應穩住方向盤，讓車輛逐漸減速，確認安全後再移至路肩。

極端天氣，不只氣溫要注意，柏油路面的溫度也可能對輪胎形成考驗。報導指出，溫度每升高華氏10度，輪胎胎壓約增加每平方吋1磅；國家公路交通安全管理局（NHTSA）指出，胎壓不足，是造成輪胎故障的主要原因。加州公路巡警警員Jordon Church表示，高溫路面以及熱度造成的胎壓變化等因素，都可能增加行車危險，尤其車主若未妥善保養輪胎及車輛，更應提高警覺。

駕駛也可用一枚一分錢硬幣自行檢查胎紋。將林肯頭像朝下，插入輪胎胎紋最淺處，若胎紋能遮住林肯頭部，代表胎紋仍有一定深度；若胎紋僅達林肯髮際附近，則應考慮盡快更換輪胎。報導建議，最好在開車前、輪胎仍處冷卻狀態時檢查，以取得較準確結果。

警方提醒，若行車途中突然爆胎，最重要的是保持冷靜，不要猛踩煞車，應讓車輛逐漸減速，待安全時移至路旁，再打911求助。南加這波10月熱浪 仍未結束。洛杉磯及橙縣部分地區的極端高溫警報持續至8日晚8時，洛杉磯縣谷地及許多沿海地區，高溫預計仍普遍達華氏90多度至105度，較往年同期高約華氏15至27度。