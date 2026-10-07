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南加持續高溫 爆胎風險增

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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高溫天氣下，輪胎胎壓容易隨溫度升高而變化，若輪胎已有胎紋不足、龜裂或老化等情況，...
高溫天氣下，輪胎胎壓容易隨溫度升高而變化，若輪胎已有胎紋不足、龜裂或老化等情況，爆胎風險可能增加。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加遭逢高溫熱浪，柏油路面升溫增加輪胎故障與爆胎風險，警方提醒駕駛應事先檢查胎況，行車中若爆胎要冷靜減速並安全停靠。

南加持續遭遇高溫，炎熱路面也增加爆胎風險。ABC 7電視台報導，加州公路巡警（CHP）提醒，上路前應檢查輪胎胎紋、裂痕及胎壓；若行駛途中突然爆胎，切勿猛踩煞車，應穩住方向盤，讓車輛逐漸減速，確認安全後再移至路肩。

極端天氣，不只氣溫要注意，柏油路面的溫度也可能對輪胎形成考驗。報導指出，溫度每升高華氏10度，輪胎胎壓約增加每平方吋1磅；國家公路交通安全管理局（NHTSA）指出，胎壓不足，是造成輪胎故障的主要原因。加州公路巡警警員Jordon Church表示，高溫路面以及熱度造成的胎壓變化等因素，都可能增加行車危險，尤其車主若未妥善保養輪胎及車輛，更應提高警覺。

駕駛也可用一枚一分錢硬幣自行檢查胎紋。將林肯頭像朝下，插入輪胎胎紋最淺處，若胎紋能遮住林肯頭部，代表胎紋仍有一定深度；若胎紋僅達林肯髮際附近，則應考慮盡快更換輪胎。報導建議，最好在開車前、輪胎仍處冷卻狀態時檢查，以取得較準確結果。

警方提醒，若行車途中突然爆胎，最重要的是保持冷靜，不要猛踩煞車，應讓車輛逐漸減速，待安全時移至路旁，再打911求助。南加這波10月熱浪仍未結束。洛杉磯及橙縣部分地區的極端高溫警報持續至8日晚8時，洛杉磯縣谷地及許多沿海地區，高溫預計仍普遍達華氏90多度至105度，較往年同期高約華氏15至27度。

精華 FAQ

  • 高溫不只讓氣溫升高，也會使柏油路面更燙，進而影響輪胎胎壓與耐受度。若胎壓不足或輪胎保養不佳，發生故障與爆胎的機率就會增加。

  • 加州公路巡警建議，出發前先查看輪胎胎紋深度、是否有裂痕，以及胎壓是否正常；最好在輪胎冷卻時檢查，結果會更準確，也更能及早發現問題。

  • 遇到爆胎時最重要的是保持冷靜，不要猛踩煞車，應穩住方向盤，讓車輛逐漸減速；確認安全後再靠到路肩，必要時撥打911求助。

南加 加州 熱浪

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