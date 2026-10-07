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北美華人會計師協會：AI+大數據 易糾報稅落差

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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北美華人會計師協會代表及核桃谷水區第五選區理事候選人楊柏嵐（右一）6日拜會世界日...
北美華人會計師協會代表及核桃谷水區第五選區理事候選人楊柏嵐（右一）6日拜會世界日報。（左起）協會監事長李崇正、會長葉俊麟、世界日報洛杉磯社長于趾琴、協會理事長張青及楊柏嵐。（記者張庭瑜/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

北美華人會計師協會指出，AI與大數據使報稅落差更易被察覺，台商與企業跨境布局美國時，應及早掌握各州稅務差異與CFC等規範。

AI與大數據，讓金流、資產與申報收入的落差更容易被辨識，稅務合規也成為企業與個人不可忽視課題。北美華人會計師協會（SACPAA）6日拜會世界日報，指出跨境投資與台商赴美布局日益頻繁，企業除掌握稅務規範，也需要可信賴的在地專業資源。協會將於10月底組團訪台，盼助企業少走彎路、降低摸索成本。

協會會長葉俊麟說，近年出現企業在美設廠、台灣上市的模式，訪台將向證交所等了解相關業務。另一方面，台商赴美布局涉及德州、亞利桑納州等地，會計師的專業準備，也須跟上客戶腳步。雖然聯邦稅制相同，各州規範卻有差異，若能事先掌握當地稅務與行政程序，可避免因不熟悉制度而耗費時間與金錢。他說，企業在台灣取得的資訊，未必能完整反映美國在地情況，協會希望透過專業網絡，協助企業更順利落地。

理事長張青表示，企業初到美國，除了會計與稅務，往往還需要律師、保險及員工福利等配套服務。協會不只是專業交流的組織，也應承擔篩選與引介合適專業人士的責任，從會員背景把關到服務資源的連結，讓人生地不熟的企業有可信賴的諮詢管道。

談及AI對稅務工作的影響，張青指出，不同地區資訊不流通的舊思維，已無法處理跨境財務。AI與大數據可協助比對收入、資產、生活型態及銀行往來，若申報收入與實際財務活動出現明顯落差，就可能引起關注，企業與個人應將合規放在首位。

葉俊麟表示，大數據分析有助辨識金流與申報內容之間的差異。部分帳戶資金往來頻繁，申報收入卻偏低，過去需要多方蒐集線索才能發現的問題，如今更容易透過資料分析浮現。隨著財務資訊日益透明，稅務規畫空間也受限制。他另指出，台灣實施受控外國公司（CFC）制度後，相關跨境稅務安排須重新檢視，專業人士必須持續掌握不同地區的制度變化。

葉俊麟也提到跨區域專業合作重要性。客戶的投資與經營活動已跨越單一地區，僅靠加州資源，未必能滿足其他地區需求。協會近年持續聯繫紐約、德州、加拿大及亞洲等地專業人士，並透過持續教育與交流提升會員能力，盼建立更完整跨區域服務網絡。

AI也讓專業社團重新思考自身角色。葉俊麟表示，過去會計師透過聚會請益、交流實務經驗。如今許多資訊可向AI查詢，可能降低部分會員參與實體活動的意願。但同業的連結，不只有知識交換，也包括工作之外的情感與支持，面對面交流，仍有其價值。

北美華人會計師協會監事長李崇正、核桃谷水區第五選區理事候選人楊柏嵐也參與拜會。

精華 FAQ

  • AI與大數據可比對收入、資產、生活型態及銀行往來，讓申報內容與實際財務活動的落差更容易被發現，因此企業與個人都必須把合規放在首位。

  • 協會將於10月底組團訪台，預計向證交所等單位了解企業赴美設廠、台灣上市與跨境投資相關業務，並協助企業掌握在地稅務與行政程序。

  • 因美國雖然聯邦稅制一致，但各州規範不同，企業初到當地還需會計、律師、保險與員工福利等配套服務，跨區域網絡可降低摸索成本並提升落地效率。

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