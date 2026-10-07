南加匹克球超火 球友跨城找場地

來自南加州各地的華洋匹克球發燒友1日匯集核桃市，為當天啓用的Gyration匹克球館暖場。（記者楊青／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加匹克球熱度持續升高，核桃市新球場一開就爆滿，球友跨城找場地之餘，也因這項低門檻運動拓展社交圈，並帶動室內球館投資。

核桃 市Gyration健身中心匹克球 場本月初啟用，馬上吸引南加 各地大批匹克球發燒友前來「暖場」，12個球場全數滿員，一位難求。

來自羅斯密的華泰裔匹克球愛好者Jonathan Nandee，近日和一大群球友特別趕往體驗新球場。他說，這幾年匹克球「熱得不得了」，哪裡有新場，大家都會相約過去打球、交流。

Jonathon說，他一年多前開始打匹克求，當初是為減肥，一年間體重從280磅下降到現在的250磅，現在每天堅持早晚打一次球，不過已經不是為減肥，而是覺得好玩，尤其是一幫朋友一起打球，既能運動又能聊天，愈打愈有興趣。不僅鍛鍊身體，短短一年還認識至少100位新朋友，「真的很開心。」

來自南加州各地的華洋匹克球發燒友1日匯集核桃市，為當天啓用的Gyration匹克球館暖場。（記者楊青／攝影）

家住鑽石吧的菲裔球手Arnel Guiang，就是Jonathan在球場上認識的朋友之一。Arnel說，大家最初只是球友，慢慢變成生活中的朋友。

Arnel從2022年開始打匹克球，後來曾突發中風，身體恢復後，更深刻感受到運動和維持健康的重要性。

來自南加州各地的華洋匹克球發燒友1日匯集核桃市，為當天啓用的Gyration匹克球館暖場。（記者楊青／攝影）

他說，鑽石吧公園雖然也有匹克球場，但打球人口太多，供不應求。球友們「到處找場地」，不同城市的新球場都會去試試，不但可以打球，也能認識不同地方的球友、感受不同球場環境。

打了四年匹克球，Arnel親眼看到南加匹克球的快速發展。他回憶，幾年前有時還需要自己找人一起打球，場地也不容易找到；如今，球場雖然增加不少，排隊等候打球的人更多。

好上手、跨族裔、跨年齡

匹克球的魅力不限特定年齡或族裔。家住柯汶那的洛杉磯機場女警員Jennifer Delgado，也是匹克球的超級發燒友。Jennifer說，一年前開始跟朋友接觸匹克球，很快就上手，並迅速愛上這項運動。

「任何年齡都可以，門檻低，技術要求也沒有那麼高」，她笑說，認識的人當中，很多都是「一打就上癮」。

她的球友包括醫生、建築師、退休警員等，來自不同職業、不同族裔。她說，匹克球帶給她的不只是運動，也讓生活圈明顯擴大，有更多機會認識不同族裔、接觸不同文化。大家還經常相約到不同城市打球，「感覺自己的世界變大了很多。」

愛上親子同樂 籌建室內球場

匹克球甚至成為不少家庭親子活動的一部分。家住奇諾岡的匹克球愛好者Steve Wu，不僅自己打球，10歲的兒子也熱愛這項運動；他目前更進一步投入室內匹克球場開發。

Steve說，因為帶孩子參加匹克球賽，他們先後到過50多個城市的室內球場，也因此感受到洛杉磯地區室內匹克球場仍有很大改善空間。他希望在東谷打造品質優良的室內球場，同時提供青少年培訓環境，培養更多年輕匹克球選手。

Steve的兒子原本從小學習網球，但進步不大，興趣也不是特別高。兩年前、孩子8歲時接觸匹克球，沒想到短短3個月便已經打得有模有樣。

為鼓勵孩子，Steve帶著兒子參加各地匹克球賽。兩年下來，孩子已經拿下20多個不同獎項，今年前9個月更已拿下13面獎牌。

Steve目前計畫在東谷興建一座擁有14個室內匹克球場的場館，已租下約4萬平方英尺的倉庫並開始改建，預計2027年初完工。他表示，室内匹克球場投資不菲，「從目前工程投資看，賺錢已不是目標」。