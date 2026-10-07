聖瑪利諾 推道路線上通報

聖瑪利諾市推出兩項新的線上服務申請系統，方便居民通報交通安全及公共設施問題。（記者趙健／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖瑪利諾市推出Urban SDK與Citywide Portal兩項線上服務，方便居民回報交通安全與公共設施問題，並由市府分工處理後續跟進。

聖瑪利諾 市近日推出兩項新的線上通報服務，居民發現交通及行人安全隱患，或道路坑洞、路燈、人行道等公共設施問題，現在都可透過市府網站找到相應入口，直接向市府反映。

其中，新上線的交通問題通報工具採用Urban SDK。這是一個交通數據及分析平台，居民可透過系統回報交通及行人安全問題，市府則可利用相關資料追蹤、評估並回應民眾反映的情況。市府提醒，提交通報時應盡可能提供詳細資訊，包括問題發生地點及具體描述。

市府同時推出新的Public Works線上服務申請系統Citywide Portal，主要處理非緊急公共設施問題。根據市府官網，居民可通報路面坑洞及道路問題、人行道及路緣、路燈、樹木及景觀、下水道，以及其他公共工程維修問題。提交申請時，可提供具體地點、問題描述，並在適用情況下上傳照片。

服務申請送出後，案件將轉交適當的市府公共工程人員審查及跟進。

兩項服務雖然都可從聖瑪利諾市府網站找到，但使用不同系統：交通及行人安全問題透過Urban SDK通報；道路、坑洞、路燈、樹木等公共工程問題則透過Citywide Portal提出申請。

對Public Works服務申請有疑問，可致電聖瑪利諾市公園暨公共工程部門626-300-0765。

網址：https://sanmarinoca.gov/how_do_i/report_a/public_works_service_ticket_requests.php。