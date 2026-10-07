花好月圓中秋音樂會 座無虛席

現場座無虛席，甚至要在走道加座。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 第11屆「花好月圓」中秋音樂會在羅斯密西來大學舉辦，結合節慶、音樂與社團慶典，吸引華人踴躍參與並獲多位僑界與地方官員祝福。

月下頌缽品茶，室內唱花好月圓，華人加座都要看。第十一屆「花好月圓」中秋 音樂會近日在羅斯密西來大學舉辦，音樂會以「五洲同月・情滿中華」為主題，同時慶祝美國徽商總會成立慶典。

現場座無虛席，甚至要在走道加座。一長者由家人攙扶專程從東區趕來，她表示，華人社區中秋節很需要這樣的主題音樂會增添節日氣氛，聽到《月亮代表我的心》這樣的鄉愁歌曲很被觸動。

第十一屆「花好月圓」中秋音樂會近日在羅斯密西來大學舉辦。（記者張宏／攝影）

主辦方代表邬素斐表示，音樂會由美國中華國樂團和美國雅韻藝術團等藝術團體共同獻演，以「月」為主線，透過民族管弦、江南絲竹、鋼琴、古箏等18個精采節目，展現中華傳統文化多元魅力，也寄託海外華人對故鄉與親人深厚情感。

音樂會由美國中華國樂團和美國雅韻藝術團等藝術團體共同獻演。（記者張宏／攝影）

慶祝中秋之餘，現場也慶祝美國徽商總會成立，會長閻瀚雯、安徽省僑商聯合會常務副會長楊明等出席。同時美中華人音樂家協會新一屆理事成員集體亮相，協會會長李愔、榮譽會長賈兵，秘書長李怡、副秘書長孫偉、執行會長樹志明等組成攜新一屆理事團隊。美中華人音樂家協會多年來透過音樂會、文化交流及公益演出等形式，推動中華音樂藝術在海外的傳承與交流。

佛光山蒙市三分會安排室外頌缽音療及品茶活動，讓來賓在月色與茶香中感受中秋節的寧靜與團圓。（記者張宏／攝影）

第十一屆「花好月圓」中秋音樂會近日在羅斯密西來大學舉辦。（記者張宏／攝影）

佛光山蒙市三分會會長李春紅特別安排頌缽音療及品茶活動，讓來賓在月色與茶香中感受中秋節的寧靜與團圓。

民選官員們為大家頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

蒙市市議員楊安立、羅斯密副市長勞朱嘉儀、聖蓋博副市長丁言愉和西來大學校長謝明華等向現場嘉賓致以中秋佳節祝福。