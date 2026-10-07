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蘇麗絲發放847台筆電 聖谷老少獲益

記者張宏／洛杉磯報導
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洛杉磯縣委員會主席兼第一區委員蘇麗絲（右三），2日在Rio Hondo學院主持「...
洛杉磯縣委員會主席兼第一區委員蘇麗絲（右三），2日在Rio Hondo學院主持「筆記本電腦行動」。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇麗絲在聖蓋博谷發放847台筆記型電腦，累計超過1700台，盼透過學校與長者中心的資源配置，縮小洛縣第一區數位落差。

洛杉磯縣委員會主席兼第一區委員蘇麗絲，2日在Rio Hondo學院主持「筆記本電腦行動」的第三輪也是最後一輪活動，向聖蓋博谷青少年和長者分發847台筆記本電腦。這些筆記本電腦贈送給來自13個學區和五個老年人計畫的代表，擴大科技普及範圍，幫助縮小洛縣第一區的數位落差。

蘇麗絲（中）鼓勵學生和長者充分學習和使用電腦。（記者張宏／攝影）
蘇麗絲（中）鼓勵學生和長者充分學習和使用電腦。（記者張宏／攝影）

「筆記本電腦行動」於2025年10月啟動，至今已分發超過1700台筆記型電腦。蘇麗絲表示，這次發放超過847台電腦，約花費50萬元，是社區計畫的第三輪，總額則差不多100萬元。此舉是為聖蓋博谷學校及長者提供電腦，他們已在當地許多學區及聖谷長者中心發放多台電腦，如惠提爾、羅蘭岡、鑽石吧、山景城和艾爾蒙地、鮑德溫公園等。把這些電腦提供給有高度需求的學生，每個學校約可獲得55台，長者中心獲12台。因為許多學生及長者都沒有能力自行操作和使用這些設備，希望大家能夠接受相關訓練，這也是政府提供的一項服務。

她表示，早在疫情期間，很多人無法去學校和外出，很多孩子及家庭都沒有電腦可使用。洛縣政府推出此項縮小數位落差計畫，希望能藉此建立橋樑，讓人們不需要一直去圖書館，可在家中擁有電腦並學習如何使用這些筆記型電腦。

「筆記本電腦行動」於2025年10月啟動，至今已分發超過1700台筆記型電腦。（...
「筆記本電腦行動」於2025年10月啟動，至今已分發超過1700台筆記型電腦。（記者張宏／攝影）

蘇麗絲3月宣布參選加州第38選區聯邦眾議員，並在6月初選中以領先姿態晉級，其核心政見是強調提升經濟機會、保障勞工權益及捍衛移民權利，並運用長年豐富的公共服務經驗為社區爭取權益。

精華 FAQ

  • 她在Rio Hondo學院主持第三輪活動，向青少年與長者分發847台筆記型電腦，受惠對象來自13個學區與5個老年人計畫，目的在擴大科技普及。

  • 這項行動於2025年10月啟動，至今已分發超過1700台筆記型電腦。蘇麗絲表示，第三輪發放約花費50萬元，整體社區計畫總額接近100萬元。

  • 她希望協助疫情後仍缺乏設備的家庭、學生與長者，讓他們在家就能使用電腦並接受訓練，減少只能依賴圖書館的情況，進而縮小數位落差。

蘇麗絲 洛縣 洛杉磯

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