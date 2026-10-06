東洛杉磯學院攜手蒙市商會 培育青少年領袖
東洛杉磯學院基金會與蒙特利公園市商會簽署備忘錄，成立青少年商會計畫，讓最多100名學生透過培訓與服務接觸企業社群。
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東洛杉磯學院基金會與蒙特利公園市商會簽署備忘錄，成立青少年商會計畫，讓最多100名學生透過培訓與服務接觸企業社群。
東洛杉磯學院基金會（ELACF）與全新改組的蒙特利公園市商會（MPCC）簽署合作備忘錄，成立「蒙特利公園市商會青少年商會計畫」。這是雙方首次正式合作，計畫透過長期夥伴關係，讓學生走出課堂，參與商業活動與社區服務。
簽署儀式21日在東洛杉磯學院（ELAC）校長辦公室舉行。根據合作備忘錄，學院基金會將支持最多100名符合資格的ELAC學生參與計畫。學生可透過領導力培訓、公民參與、社區推廣及志願服務，接觸在地企業和專業人士，並把課堂所學運用到實際的社區與商業項目中。雙方初步合作期限為五年，期滿後可續約。
ELAC校長Monte E. Perez表示，這次合作將讓學生有更多機會培養領導能力、連結專業社群，並透過服務發揮所長。
蒙市商會會長Joleen Tu表示，商會希望為年輕人提供練習實務技能、接受指導及建立信心的機會，讓學習成果轉化為有意義的社區經驗。
出席者還包括ELAC Susan Rubio創業與創新中心的Reyna Trujillo、學院基金會主任Armond Aghakhanian、蒙市市議員楊安立以及校方人員、商會領導和青少年商會委員會成員。
合作由東洛杉磯學院基金會與全新改組的蒙特利公園市商會共同推動，核心是成立「蒙特利公園市商會青少年商會計畫」，也是雙方首次正式合作。 計畫會讓學生參與領導力培訓、公民參與、社區推廣與志願服務，並接觸在地企業與專業人士，把課堂知識應用到真實的商業與社區項目。 根據合作備忘錄，東洛杉磯學院基金會將支持最多100名符合資格的ELAC學生參與，雙方初步合作期限為5年，期滿後還可續約。
精華 FAQ
合作由東洛杉磯學院基金會與全新改組的蒙特利公園市商會共同推動，核心是成立「蒙特利公園市商會青少年商會計畫」，也是雙方首次正式合作。
計畫會讓學生參與領導力培訓、公民參與、社區推廣與志願服務，並接觸在地企業與專業人士，把課堂知識應用到真實的商業與社區項目。
根據合作備忘錄，東洛杉磯學院基金會將支持最多100名符合資格的ELAC學生參與，雙方初步合作期限為5年，期滿後還可續約。
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