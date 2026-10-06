東洛杉磯學院攜手蒙市商會 培育青少年領袖

東洛杉磯學院基金會與蒙特利公園市商會簽署合作備忘錄，成立青少年商會計畫。雙方代表及與會人士在簽署儀式後合影。（主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 東洛杉磯學院基金會與蒙特利公園市商會簽署備忘錄，成立青少年商會計畫，讓最多100名學生透過培訓與服務接觸企業社群。

東洛杉磯 學院基金會（ELACF）與全新改組的蒙特利公園市 商會（MPCC）簽署合作備忘錄，成立「蒙特利公園市商會青少年商會計畫」。這是雙方首次正式合作，計畫透過長期夥伴關係，讓學生走出課堂，參與商業活動與社區服務。

簽署儀式21日在東洛杉磯學院（ELAC）校長辦公室舉行。根據合作備忘錄，學院基金會將支持最多100名符合資格的ELAC學生參與計畫。學生可透過領導力培訓、公民參與、社區推廣及志願服務，接觸在地企業和專業人士，並把課堂所學運用到實際的社區與商業項目中。雙方初步合作期限為五年，期滿後可續約。

ELAC校長Monte E. Perez表示，這次合作將讓學生有更多機會培養領導能力、連結專業社群，並透過服務發揮所長。

蒙市商會 會長Joleen Tu表示，商會希望為年輕人提供練習實務技能、接受指導及建立信心的機會，讓學習成果轉化為有意義的社區經驗。

出席者還包括ELAC Susan Rubio創業與創新中心的Reyna Trujillo、學院基金會主任Armond Aghakhanian、蒙市市議員楊安立以及校方人員、商會領導和青少年商會委員會成員。