華人區驚現440磅毒品 警犬助破案

阿罕布拉警方在警犬協助下，查獲約200公斤、相當於440磅的古柯鹼。（Alhambra Police Department）

AI摘要 文章摘要整理： 阿罕布拉市警方在交通攔查中，靠警犬Otis發現一輛SUV內藏有約200公斤古柯鹼，駕駛Julio Rangel先否認後改口，最後仍被逮捕。

一輛車子塞滿箱子，駕駛先說紙箱不是自己的，後又改口稱替朋友運送零件，警方卻在警犬協助下，查獲約200公斤、相當於440磅的古柯鹼（也稱可卡因，cocaine）。阿罕布拉市（Alhambra ）警局10月3日公布這起案件，指出警犬Otis在一次交通攔查中立功，涉案駕駛已被逮捕。

根據警局在臉書上的官方發文，警方在山谷大道（Valley Boulevard）靠近710號公路一帶攔下一輛運動休旅車，發現車內堆滿紙箱。警方未說明最初攔車的原因，但在社群貼文中打趣形容，車內放的紙箱「比亞馬遜 會員日還多」。

警方表示，駕駛員為住在Huntington Park的Julio Rangel。他起初向警員解釋，自己剛拜訪完表親，正在返家途中，並強調車內的紙箱不屬於他。

不過，Rangel隨後又改變說法，稱自己是在運送柴油引擎零件，要送往朋友經營的店家。警方在貼文中將這套新解釋戲稱為他的「故事2.0版」。

Otis與領犬員到場協助調查後，對這輛休旅車發出示警。警員隨即搜查車輛，據警方說法，車內裝的並非駕駛所稱的零件，而是約200公斤的古柯鹼。Rangel之後被捕，並被收押至阿罕布拉市警局拘留所。

警方在公布查獲成果時，也不忘表揚Otis，呼籲大家為這隻立功的警犬鼓掌。在阿罕布拉市警局臉書貼文下，網友紛紛替牠討獎勵，有人提議送骨頭、新玩具，也有人認為，這次查獲的成果值得犒賞一頓牛排。

有網友開玩笑問：「Otis可以升任警察局長嗎？」另有人提議，乾脆讓牠競選州長。警方形容車內紙箱「比亞馬遜會員日還多」，也讓一名網友打趣反問：「等等，亞馬遜有賣古柯鹼？」還有網友稱讚警局貼文幽默，甚至詢問執筆者是否願意開班教寫作。