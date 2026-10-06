爭取非裔選票 專家：首要改善生計

投票權倡議人士Evan Milligan指出，選區劃分與制度障礙可能影響非裔選民選出屬意代表的機會，法律保障與基層動員須同步推進。（美國社群媒體線上簡報會截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，民主黨欲爭取非裔選票，不能只靠政黨忠誠，還須回應生活成本、投票權威脅與年輕非裔男性的家庭生計需求。

2026年期中選舉將至，非裔 選民仍是民主黨 最穩定的支持群體，但政黨忠誠能否轉化為投票 率，成為選戰關鍵。美國社群媒體（American Community Media）2日舉行線上簡報會，與會專家指出，生活成本、政治失望與投票權受威脅交織，候選人若要爭取年輕非裔男性，須提出改善家庭生計的具體方案。

HIT Strategies為非裔男性投票進行的研究指出，92%受訪年輕非裔男性認為投票重要，但26%對參與今年期中選舉仍不確定，或表示不太可能投票。另一項研究則發現，64%受訪非裔選民表示，投票權遭攻擊及南方選區不公平重畫，使他們更願意參與期中選舉。

Emory University政治學者Andra Gillespie表示，不能僅因共和黨近年在部分非裔選民中取得進展，就斷言政治版圖已重新排列。非裔仍高度支持民主黨，但期中選舉與總統大選的選民結構不同，投票者通常年紀較長、白人占比較高，平時較少投票的群體也更難動員。

她指出，經濟、物價與生活負擔是非裔選民的重要關切，投票權、民主制度及公民自由也可能影響選擇。關鍵在於，對投票權受威脅感到憤怒的人，是否原本就經常投票；這股情緒能否促使不常投票者走進投票所，仍需進一步研究。她也提醒，部分民調的非裔受訪者僅約120至200人，解讀結果須考量較大的誤差。

Black Men Vote執行長Michael Bland表示，政治人物經常誤讀非裔男性，把訴求集中在刑事司法或大麻等議題，忽略他們同樣是父親、教師、醫師與社區支柱，關心就業、創業、教育與心理健康。

他指出，一些年輕男性按照社會期待完成學業，卻仍面臨收入不足、托育與高等教育費用高昂的壓力。對他們而言，候選人須具體回答如何幫助他們增加收入、照顧家庭。

Bland強調，動員須全年持續進行，包括提供職涯資源、討論家庭開支，並建立讓非裔男性表達需求的空間。他表示，焦點團體中的受訪者並不認為名人或運動明星現身，就能促使自己投票；長期參與社區的地方民代、青少年教練等，反而更有影響力。

投票權倡議人士、Allen v. Milligan案主要原告Evan Milligan則指出，即使選民踴躍投票，選區畫分與制度障礙仍可能影響他們選出屬意代表的機會。他以阿拉巴馬州爭取非裔選民代表權的訴訟經驗說明，法律保障與基層動員必須同步推進。